¡Triunfo histórico para México! Giuliana Olmos vence a Serena Williams en el WTA de Berlín

Giuliana Olmos y Erin Routliffe derrotaron por doble 6-4 a Serena Williams y Karolina Muchova en el WTA 500 de Berlín.

Giuliana Olmos consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar a Serena Williams en el torneo de dobles del WTA 500 de Berlín. La mexicana, junto con la neozelandesa Erin Routliffe, se impuso por parciales de 6-4 y 6-4 a la estadounidense y la checa Karolina Muchova para avanzar a la segunda ronda del certamen sobre césped, en un resultado que marca un momento destacado para el tenis nacional.

El triunfo cobra mayor relevancia porque llegó ante una de las máximas leyendas del deporte blanco. Serena Williams, ganadora de 23 títulos individuales de Grand Slam, disputa su regreso al circuito tras permanecer cerca de cuatro años alejada de la competencia y utiliza la gira sobre césped como preparación rumbo a Wimbledon.

Un triunfo que fortalece a Giuliana Olmos

Olmos volvió a demostrar por qué es una de las mejores especialistas en dobles del circuito femenino. Junto a Routliffe, mostró solidez desde el servicio y aprovechó las oportunidades de rompimiento para controlar el partido de principio a fin.

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La dupla logró dos quiebres decisivos durante el encuentro y evitó que Serena Williams y Karolina Muchova encontraran ritmo en los momentos más importantes. Tras una hora y media de juego, la mexicana selló el triunfo con un doble 6-4 que le permitió instalarse en la siguiente ronda del torneo alemán.

Más allá del resultado, la victoria representa un importante impulso para Olmos en una temporada en la que busca recuperar protagonismo dentro del circuito WTA y llegar en ritmo al tercer Grand Slam del año.

Serena Williams mantiene la mira en Wimbledon

Aunque el regreso de Serena Williams sufrió un tropiezo en Berlín, la estadounidense mantiene como principal objetivo disputar Wimbledon. Apenas unas horas antes del encuentro se confirmó que recibió una invitación para competir en el cuadro de dobles junto a su hermana Venus Williams, con quien buscará volver a uno de los escenarios más emblemáticos del tenis.

La ex número uno del mundo reapareció hace unos días en el torneo de Queen’s, donde también disputó dobles, aunque no pudo completar el certamen debido a una lesión que sufrió su compañera Victoria Mboko.

Olmos buscará seguir haciendo historia

Con este resultado, Giuliana Olmos y Erin Routliffe avanzaron a los cuartos de final del WTA 500 de Berlín, donde enfrentarán a la italiana Sara Errani y la estadounidense Nicole Melichar-Martínez, una de las parejas con mayor experiencia en el circuito.

Para la mexicana, superar a una figura del tamaño de Serena Williams representa mucho más que una victoria. Es una muestra de que puede competir de tú a tú con las mejores doblistas del mundo y un envión anímico de cara a Wimbledon, donde buscará prolongar este gran momento sobre la hierba.

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