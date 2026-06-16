Kylian Mbappé se convierte en el máximo goleador de Francia en el Mundial 2026

Kylian Mbappé sigue rompiendo récords en su carrera y esta tarde en Nueva York el delantero del Real Madrid acaba de convertirse en el máximo goleador de Francia en la historia de Les Blues. Mbappé superó a Olivier Giroud y su cuenta puede seguir subiendo en lo que resta de la Copa del Mundo.

El ariete francés marcó doblete en el debut de la actual subcampeona del mundo en el Mundial de Norteamérica, ambos en el segundo tiempo del cotejo. El primero fue dentro del área tras un pase filtrado de Michael Olise, mientras que su segundo tanto fue una locura después de que disparó desde fuera del área y venció a Edouard Mendy al 96′.

¡¡Golazo de Francia!!



¿Quién más si no es Mbappé? Gran definición del delantero francés, luego de una tremenda asistencia de Olise. pic.twitter.com/2Vj0T1pkjO — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 16, 2026

Kylian Mbappé supera a Oliver Giroud como máximo goleador de Francia

Kylian Mbappé llegó a 58 goles con la casaca de Francia y logró esta marca tras disputar 99 partidos con Les Blues, así que el próximo encuentro del ariete del Real Madrid será el número 100 en su carrera con la selección de su país.

El récord que rompió Kylian Mbappé no solo queda en los goles que ha conseguido, sino también en cuántos partidos lo realizó, ya que Oliver Giroud tenía 57 goles en 137 encuentros y ‘Kiki’ superó a su compatriota con 58 tantos en 99 cotejos.

A Francia aún le quedan dos partidos de fase de grupos ante Irak y Noruega, así que Kylian Mbappé tendrá la oportunidad de sumar más goles a su cuenta. Lo más seguro es que Les Bleus avancen a la fase de eliminación, así que el número de cotejos aumenta para los franceses.

¡ESTÁS LOCO MABPPÉ! ¡ENFEEERMOOO GOLAZOOOO!



Tiro de larga distancia. Mbappé nos regaló una obra de arte #ElMunialEsNuestro pic.twitter.com/Sc8MedM8YM — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 16, 2026

Kylian Mbappé está a tres goles de ser el máximo anotador de los Mundiales

Miroslav Klose es el actual goleador de los Mundiales con 16 tantos y el alemán consiguió ese récord en Brasil 2014 cuando su selección salió campeona del mundo tras vencer a Argentina en la final con el agónico gol de Mario Götze en el tiempo de compensación.

Tras su doblete ante Senegal en el MetLife Stadium, Kylian Mbappé se colocó en esa lista con 14 anotaciones en su cuenta. Con tres tantos más en esta edición del Mundial, desbancaría a Klose de su asiento para ser el nuevo goleador en las Copas del Mundo.

En este momento, el francés está igualado en goles con Gerhard Müller y tiene uno menos que Ronaldo ‘El Fenómeno’; aún le quedan partidos a Mbappé en la Copa del Mundo y romper este récord está latente para el ariete del Real Madrid.

DCO