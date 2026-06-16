¡UNA VEZ MÁS! Erick Portillo consigue medalla de oro en el Oslava Golden Spike

Erick Portillo es uno de los mejores deportistas mexicanos del momento y se coloca en el top 5 de los mejores atletas en el salto de altura. Portillo ganó la medalla de oro en el Oslava Golden Spike para sumar una medalla más a su cuenta este año.

El atleta mexicano logró saltar la barrera de los 2 metros y 27 centímetros para quedarse con la presea del primer lugar; el segundo escalón de la competencia se lo quedó Jan Štefela con la misma marca y en el tercer puesto está Mateusz Kolodziejski, quien no pudo pasar el 2.24 y se colgó la presea de bronce.

El mexicano sigue en un gran momento al sumar su tercer podio consecutivo y su segunda victoria en la segunda fecha del Gold Tour. La competencia este martes fue en la ciudad de Ostrava, República Checa, donde el mexicano volvió a bañarse de oro.

Erick Portillo GT 🇨🇿 pic.twitter.com/HmP8FmhHnx — Sports Mex 🇲🇽🏅 (@Sports870) June 16, 2026

El mes pasado, Erick Portillo logró salir victorioso en Bydgoszcz tras superar la marca de 2.24 metros. El resultado de esta tarde en República Checa demuestra la mejoría que ha tenido el mexicano en cuatro semanas, pues superó su marca tres centímetros.

El siguiente reto de Erick Portillo es romper la barrera de los 2.30 metros, lo que lo catalogaría como uno de los mejores atletas en salto de altura. La razón por la que el mexicano salió campeón, aunque tuvo la misma marca que el segundo lugar, fue porque Stefela tuvo más saltos nulos que Portillo.

Además de Erick Portillo, dos mexicanos tuvieron participación en la misma competencia: Edgar Rivera y Jair Portillo, hermano menor de Erick, terminaron en la cuarta y octava posición con una marca de 2.15 y 2.10 metros, respectivamente.

DCO