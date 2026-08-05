México golea a Panamá en las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para avanzar a la final

La Selección Mexicana Sub-23 que asistió a Santo Domingo logró su pase a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras superar 4-0 a su similar de Panamá en la cancha del Moca 85 Stadium. El guardameta Giovanny Camacho fue figura en el compromiso al mantener su arco en cero con diversas atajadas.

El primer tanto de la tarde no se hizo esperar en Santo Domingo y a los 7 minutos de tiempo corrido Gael García remató de cabeza dentro del área para vencer al guardameta Lucca Bellina, quien no pudo evitar las embestidas del cuadro nacional.

#Sub23 | Contundencia total. 😤



Aquí les dejo nuestro primer gol del partido. 💚



Tremendo martillazo de Gael García. 🔨💥pic.twitter.com/kYkP2WW861 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 5, 2026

#Sub23 | Segundo cabezazo implacable de la tarde. 2️⃣



Aquí les dejo el 2-0, lo marcó Joaquín Moxica.🫡#JCC2026pic.twitter.com/fkeY5VFTYg — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 5, 2026

Joaquín Moxica fue el encargado de poner el segundo tanto para los mexicanos a los 16 minutos de juego. El delantero del Monterrey remató de cabeza dentro del área con lo que venció al guardameta panameño por segunda ocasión en el cotejo y amplió la ventaja para los pupilos de Eduardo Arce.

México fue mucho mejor en la primera parte que en los segundos 45 minutos, ya que antes de irse al descanso Joaquin Moxica volvió a mover las redes rivales para el tercer gol de la tarde. El ariete mexicano recibió un pase filtrado dentro del área de Panamá, se quitó el portero rival de encima y definió con el arco abierto para poner el tablero 3-0 a falta de 45 minutos por jugarse.

El conjunto panameño comenzó a mejorar en el partido y comenzó a presionar al guardameta mexicano, pero Giovanny Camacho se convirtió en una muralla y detuvo todas las oportunidades de peligro que Panamá construyó durante la segunda mitad.

#Sub23 | ¡Qué bien juegas, Moxica! 😤



Aquí está nuestro tercer gol de la tarde. 💚



Doblete de nuestro número 1️⃣1️⃣pic.twitter.com/JOkurfHKhn — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 5, 2026

Aunque el cuadro de Los Canaleros fue mejor que México en la segunda parte, el equipo de Eduardo Arce logró ampliar la ventaja a 4-0 con escasos minutos por jugarse en el cronómetro. Fue Octavio Vázquez, quien mandó el balón al fondo de las redes para cerrar el marcador en el tiempo de compensación.

Con este resultado, la Selección Mexicana peleará por la medalla de oro el próximo viernes 7 de agosto ante el vencedor de la otra llave, que se juega entre Colombia y Venezuela.

DCO