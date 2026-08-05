Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Resumen de medallas que México ganó hoy 5 de agosto

Entrando al décimo día de actividades en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la Delegación Mexicana ya superó la cosecha de las 270 medallas totales en el certamen y la primera ganada este miércoles 5 de agosto fue gracias al canotaje.

Al momento no hay país que represente oposición para México en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Colombia está en segundo lugar, pero las preseas ganadas por los representantes aztecas los tienen con mucha ventaja, pues ya llegaron a las 123 medallas de oro, por tan solo 60 de los cafeteros.

¡ABREN CON PRESEA! 🚣🏻‍♀️🇲🇽



Las mexicanas Ximena Aparicio y Cecilia González ganan la medalla de bronce 🥉 en C2-500m, con 2:08.75 minutos, en la 1ra final del canotaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe #SantoDomingo2026#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/57Pw96ve8o — CONADE (@conadeoficial) August 5, 2026

1-3 en tiro deportivo femenil

México domina el tiro deportivo y suma 20 medallas en la especialidad, luego de dos preseas en la prueba femenil pistola 25m. Elba Vega y Andrea Ibarra hicieron el 1-3 en el podio en Santo Domingo.

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Oro por equipos en tiro deportivo

El equipo masculino de tiro deportivo, conformado por Edson Ramírez, Carlos Quezada y Hugo González, se quedó con el oro en la prueba Rifle de Aire 10m.

Natación artística suma otra medalla

El mexicano Diego Villalobos regaló otra plata para el país con 223.8658 puntos, en la final de solo técnico varonil de la natación artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

¡ARRANQUE DE ORO! 🏊🏻‍♀️🇲🇽



La mexicana Camila Argumedo conquista, la medalla dorada 🥇 con una puntuación de 233.9400, en solo técnico femenino, 1ra final de la natación artística, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe #SantoDomingo2026#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/K4isjZEoEz — CONADE (@conadeoficial) August 5, 2026

Pentatlón moderno otorga presea

La mexicana Catherine Oliver se quedó con la medalla plateada con 556 puntos en individual femenil, en la primera final del pentatlón moderno de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Primer oro de la jornada

La mexicana Camila Argumedo se colgó la medalla de oro en la fina de natación artística en solo técnico femenino de Santo Domingo 2026 con puntuación de 233.9400.

Primera medalla del día

Las mexicanas Ximena Aparicio y Cecilia González ganan la medalla de bronce en C2-500m de canotaje, con 2:08.75 minutos, en la 1ra final del canotaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

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