Alegna González se cuelga el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y clasifica a Lima 2027

Arrancó la participación del atletismo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y, en el primer día de actividad en esta disciplina, las medallas no se hicieron esperar para México y una de ellas fue por parte de Alegna González, la mejor marchista azteca del momento.

La atleta originaria de Ojinaga, Chihuahua, cruzó la meta en el primer puesto con un tiempo de 1 hora, 36 minutos y 5 segundos. Alegna González consiguió una diferencia de 3 minutos y 21 segundos sobre el segundo lugar, que fue la mexicana Alejandra Ortega, así que México logró el 1-2 en la prueba de marcha para darle dos medallas más a la delegación.

¡OTRO 1-2 PARA MÉXICO, AHORA EN MARCHA ATLÉTICA! 🥹👏



Alegna González y Alejandra Ortega se llevan el oro y la plata femenil de medio maratón 🇲🇽🥇🥈#LosJuegosxFSMX pic.twitter.com/40kpaKIESW — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 2, 2026

Alegna González consiguió su pase a los Panamericanos Lima 2027

Alegna González sigue cosechando logros en su carrera profesional y siendo una de las mejores marchistas del mundo. La atleta mexicana ya ha participado en Juegos Olímpicos y en 2028 buscará el título mundial en Los Ángeles.

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Con su victoria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Alegna González consiguió su pase a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y el próximo año buscará colgarse la medalla de oro en la capital de Perú.

La medalla de oro de la atleta mexicana se une a las 109 preseas de primer lugar que la delegación azteca ha conseguido a lo largo del evento en Santo Domingo. Nuestro país ya suma 240 preseas en total y se encamina a ganar los Juegos Centroamericanos y del Caribe por decimocuarta ocasión en la historia de esta competencia.

DCO