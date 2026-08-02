Gladiadora Ámbar Garnica dedica su medalla a “pequeñitos” del Centro Social de la Gustavo A. Madero

Detrás de la medalla de plata que la gladiadora Ámbar Garnica conquistó en los 68 kilogramos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026, habita una historia de entrega comunitaria que pesa mucho más que cualquier metal.
Con lágrimas y voz entre cortada por quedarse a un paso del oro regional en una jornada histórica para la lucha femenil tricolor, la gladiadora recordó que su fuerza radica en su familia y en la gratificante labor de rescatar vidas en un centro social de la alcaldía Gustavo A. Madero.
Junto a su entrenador, la atleta de 30 años transforma su disciplina de 13 años de experiencia en una herramienta de rescate social para niños y jóvenes. “La lucha es como el boxeo”, reflexionó la subcampeona conmovida. “Entrenamos jóvenes de diferente estatus social, aquí todos somos iguales”. Para Garnica, el deporte derriba barreras de clase y ofrece un refugio donde las carencias se olvidan a base de disciplina y respeto.
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A miles de kilómetros de casa, la motivación de Ámbar no flaqueó al recordar a sus pequeños alumnos, a quienes guía desde la iniciación deportiva hasta las Olimpiadas Nacionales. “Tal vez no fue la de oro, pero fue con todo el amor y esfuerzo”, dedicó con cariño a su familia, a su hermana presente en las gradas con una pancarta que decía “y si sí?”, y a los “pequeñitos” que entrena. “Los quiero mucho y son mi motivación”.
Aunque admitió con dolor la falta de fogueo internacional previo al evento para una mejor preparación, la luchadora reafirmó su compromiso de vida y de género, sabiéndose un espejo para las suyas. “Yo sé que represento totalmente a la mujer mexicana, que somos guerreras y peleamos hasta el final”. Ámbar Garnica regresará a México sin el oro, pero con el orgullo intacto de saber que, en su rincón de la Gustavo A. Madero, ya es campeona invicta en cambiar destinos.
Finalmente manifestó su deseo de “sacarme la espinita en Juegos Panamericanos (en Lima 2027), y al reflexionar en qué faltó para el oro dijo: “tal vez nos faltaron algunos combates en el extranjero que nos hubieran ayudado a tener un poquito más de fogueo, de llegar más preparados a la competencia, pero el deporte da revanchas y espero tener la mía”.
Las gladiadoras mexicanas se quedaron a un paso de los títulos regionales, pero lograron una actuación histórica para el país al aportar cuatro platas a cargo de Mercedes Castillo (50kg), Bertha Rojas (57kg), Melanie Jiménez (62kg), Ámbar Garnica (68kg) y un bronce con Karla Acosta.