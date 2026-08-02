Juegos Centroamericanos y del Caribe

¡Laura Galván es oro y récord centroamericano en Santo Domingo 2026!

Con una dedicatoria especial al cielo para sus papás, la olímpica guanajuatense Laura Galván se coronó en el medio maratón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Laura Galván impuso nuevo récord en los JCC.
Laura Galván impuso nuevo récord en los JCC. Foto: Especial
Por:
Claudia Ruiz

Con una dedicatoria especial al cielo para sus papás, la olímpica guanajuatense Laura Galván se coronó en el medio maratón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con nuevo récord del evento con 1:13.43 horas, haciendo el 1-2 para el país junto a Adela Honorato.

En un trayecto plano trazado sobre el malecón de la isla caribeña, la gacela mexicana señaló que el clima fue su principal rival debido al calor y la humedad extrema.

“Es un orgullo representar al país. Desde pequeña me emocionaba con la selección de futbol y ahora que me toca a mí, es un gran orgullo. Mi enfoque es representarlo mientras esté vigente. Estoy muy emocionada por conquistar la medalla y contenta de romper el récord del campeonato; a final de cuentas, es una buena reafirmación del trabajo que llevamos”, declaró la experimentada fondista olímpica y mundial.

TE RECOMENDAMOS:
Romina Hinojosa tuvo un emotivo momento al cruzar la meta en la etapa 2 del Tour de France Femenil.
Ciclismo

El tierno momento entre Romina Hinojosa y su compañera en el Tour de France que se robó los corazones (VIDEO)

Respecto a las difíciles condiciones ambientales, añadió: “El clima estuvo horrible, bien duro. No sé cómo le hacen para vivir aquí. Sientes calor normalmente, pero cuando corres generas demasiado; estas distancias son pesadísimas. Hice algunos entrenamientos en Michoacán en un área muy húmeda y eso me ayudó mucho, pero el clima estuvo fuertísimo. El recorrido fue muy bonito y plano, pero el clima lo hizo muy, muy duro”.

Finalmente, compartió su motor de inspiración: “Se lo dedico a mis papás. A ellos les hubiera encantado verme ganar, pero bueno, lo menos que puedo hacer por ellos es no rendirme”.

Laura competirá en los 10 mil metros planos en el atletismo de pista de Santo Domingo 2026 en busca de volver a estar en lo más alto del podio y darle otra presea de oro a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

DCO

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Mateo Chávez se convierte en el primer mexicano campeón de la temporada en Europa.
Futbol Internacional

Mateo Chávez es campeón de la Supercopa de Países Bajos siendo titular con el AZ Alkmaar


Google Reviews