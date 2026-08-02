¡Laura Galván es oro y récord centroamericano en Santo Domingo 2026!

Con una dedicatoria especial al cielo para sus papás, la olímpica guanajuatense Laura Galván se coronó en el medio maratón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con nuevo récord del evento con 1:13.43 horas, haciendo el 1-2 para el país junto a Adela Honorato.

En un trayecto plano trazado sobre el malecón de la isla caribeña, la gacela mexicana señaló que el clima fue su principal rival debido al calor y la humedad extrema.

“Es un orgullo representar al país. Desde pequeña me emocionaba con la selección de futbol y ahora que me toca a mí, es un gran orgullo. Mi enfoque es representarlo mientras esté vigente. Estoy muy emocionada por conquistar la medalla y contenta de romper el récord del campeonato; a final de cuentas, es una buena reafirmación del trabajo que llevamos”, declaró la experimentada fondista olímpica y mundial.

🥇 ¡Oro, récord y dedicatoria al cielo! Laura Galván conquistó el medio maratón en Santo Domingo con tiempo de 1:13.43, sufriendo el calor extremo pero haciendo historia, haciendo el 1-2 con Adela Honorato.

Aquí sus declaraciones sobre su triunfo regional y su siguiente prueba… pic.twitter.com/tY3zgUubol — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 2, 2026

Respecto a las difíciles condiciones ambientales, añadió: “El clima estuvo horrible, bien duro. No sé cómo le hacen para vivir aquí. Sientes calor normalmente, pero cuando corres generas demasiado; estas distancias son pesadísimas. Hice algunos entrenamientos en Michoacán en un área muy húmeda y eso me ayudó mucho, pero el clima estuvo fuertísimo. El recorrido fue muy bonito y plano, pero el clima lo hizo muy, muy duro”.

Finalmente, compartió su motor de inspiración: “Se lo dedico a mis papás. A ellos les hubiera encantado verme ganar, pero bueno, lo menos que puedo hacer por ellos es no rendirme”.

Laura competirá en los 10 mil metros planos en el atletismo de pista de Santo Domingo 2026 en busca de volver a estar en lo más alto del podio y darle otra presea de oro a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

DCO