¡Reina de Centroamérica! Celia Pulido se consagra como la máxima medallista de México en Santo Domingo 2026

La nadadora mexicana Celia Pulido se consagró como la máxima medallista de la delegación de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras conquistar un acumulado de 11 preseas en el Complejo Acuático de la capital dominicana.

La destacada actuación de la ondina impulsó a la selección mexicana a coronarse campeona absoluta por equipos de la disciplina, firmando una participación que superó lo hecho en la edición previa de San Salvador 2023.

🥇 ¡Histórica! Celia Pulido se corona como la máxima medallista de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 11 preseas en su cuello.



Gracias a su versatilidad en estilo dorso, libre, mariposa y relevos, lideró a una selección que se consagró… pic.twitter.com/5uyzEdA8Sz — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 2, 2026

Al caer el telón de la natación en Santo Domingo 2026, el representativo tricolor amarró el liderato general con una sumatoria de 39 metales, distribuidos en 22 oros, 12 platas y 5 bronces. La gran figura de este hito fue Pulido Ortiz, quien de sus 11 podios totales se colgó ocho metallas doradas, una de plata y dos de bronce, consolidando su estatus como la monarca individual de la justa regional.

Aunque su especialidad principal es el estilo dorso, donde enfocará sus esfuerzos hacia la marca olímpica para Los Ángeles 2028, la nadadora demostró una versatilidad de élite en el agua al sumar triunfos en pruebas de estilo libre, mariposa y en los relevos femeniles y mixtos.

Celia Pulido durante una entrevista en Santo Domingo. ı Foto: Claudia Ruiz

Triunfo sobre la adversidad

A pesar de la gloria alcanzada, el camino no estuvo exento de complicaciones logísticas dentro de la organización del evento. La propia atleta mexicana reveló que tuvo que sobreponerse a factores externos desgastantes durante los días de competencia.

“Me voy muy contenta de haber logrado esto, era por lo que venía a estos juegos. La verdad estoy sorprendida de que pude contra cualquier adversidad; me voy satisfecha y con muchas ganas de seguir adelante”, declaró la nadadora guanajuatense.

Pulido detalló que las condiciones habitacionales y de transporte mermaron el descanso óptimo de los deportistas: “El clima, la comida, los descansos... no tuvimos muy buenos descansos debido a los largos trayectos de la villa a la alberca y cositas que se van acumulando conforme pasan los días”.

Sin embargo, la mexicana matizó la situación con empatía hacia el resto de sus rivales. “Todos estamos en el mismo bote, no soy la única que pasa por esas cosas y es lo que te hace seguir adelante, con mucha ilusión y alegría porque me la pasé muy bien aquí. Obtuve muy buenos resultados y simplemente me gustó mucho”, añadió.

Celia Pulido durante una de las premiaciones en Santo Domingo. ı Foto: Claudia Ruiz

Con la mira en el escenario internacional

Para Celia Pulido, el éxito en el Complejo Acuático dominicano es una prueba fehaciente del nivel que posee la región caribeña y centroamericana.

“Hay muchas niñas y hombres que podemos llegar muy lejos en otros escenarios internacionales. Hay que creer en nosotros, Centroamérica puede estar en lo alto de los podios”, concluyó la máxima figura de Santo Domingo 2026, que repite la hazaña de máxima medallista que consiguió la velocista Liliana Ibáñez en Barranquilla 2018.

DCO