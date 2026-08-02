Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Resumen de medallas que México ganó hoy 2 de agosto

Entrando al noveno día de actividades en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la Delegación Mexicana ya superó la cosecha de las 200 medallas totales en el certamen y la primera ganada este domingo 2 de agosto fue gracias a Laura Galván en Atletismo.
Al momento no hay país que represente oposición para México en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Colombia está en segundo lugar, pero las preseas ganadas por los representantes aztecas los tienen con mucha ventaja, pues ya llegaron a las 100 medallas de oro.
Alegna González es campeona caribeña en marcha
México sigue acumulando medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en esta ocasión fue el turno de Alegna González de ponerse en acción. La marchista mexicana junto a Alejandra Ortega consiguieron el 1-2 en la prueba de media maratón de marcha. González consiguió su pase a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
Laura Galván y Adela Honorato inauguran el podio en Atletismo
La actividad de los mexicanos este domingo 2 de agosto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe arrancó con la disciplina de Atletismo, en la que Laura Galván y Adela Honorato consiguieron el 1-2 en la prueba de media maratón. Además Laura Galván marcó un nuevo récord del evento y consiguió su pase a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
DCO