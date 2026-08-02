Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Resumen de medallas que México ganó hoy 2 de agosto

Entrando al noveno día de actividades en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la Delegación Mexicana ya superó la cosecha de las 200 medallas totales en el certamen y la primera ganada este domingo 2 de agosto fue gracias a Laura Galván en Atletismo.

Al momento no hay país que represente oposición para México en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Colombia está en segundo lugar, pero las preseas ganadas por los representantes aztecas los tienen con mucha ventaja, pues ya llegaron a las 100 medallas de oro.

Las mexicanas abren el podio del atletismo en #SantoDomingo2026 🇩🇴 con el 1-2 en media maratón.



🥇 Laura Galván

⏱️ 1:13:42.79

👉🏻 Nuevo récord de la justa y firma pase a Lima 2027



🥈 Adela Honorato

⏱️ 1:14:05.00



🥉 Viviana Aroche 🇬🇹

⏱️ 1:14:30.00#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/sB13NxAvpg — CONADE (@conadeoficial) August 2, 2026

Alegna González es campeona caribeña en marcha

México sigue acumulando medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en esta ocasión fue el turno de Alegna González de ponerse en acción. La marchista mexicana junto a Alejandra Ortega consiguieron el 1-2 en la prueba de media maratón de marcha. González consiguió su pase a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

TE RECOMENDAMOS:

Laura Galván y Adela Honorato inauguran el podio en Atletismo

La actividad de los mexicanos este domingo 2 de agosto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe arrancó con la disciplina de Atletismo, en la que Laura Galván y Adela Honorato consiguieron el 1-2 en la prueba de media maratón. Además Laura Galván marcó un nuevo récord del evento y consiguió su pase a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

DCO