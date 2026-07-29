Tiro con Arco cierra participación en Santo Domingo con cosecha de 12 medallas; Matías Grande la figura varonil

La delegación mexicana de tiro con arco concluyó con éxito su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo, con un total de 12 medallas: cinco de oro, cinco de plata y dos de bronce.

La gran figura varonil fue el joven arquero de 22 años, Matías Grande, quien firmó una actuación perfecta en la modalidad de arco recurvo al colgarse tres medallas de oro, dominando las pruebas individual, por equipos y mixto.

🥇 Matías Grande, el rey absoluto del tiro con arco recurvo en Santo Domingo 2026



Platicamos con Matías Grande tras hacer historia y llevarse el carro completo con tres medallas de oro: individual, equipo y mixto.



El arquero mexicano confesó el enorme nivel que se vive en la… pic.twitter.com/uDWTwb4N8o — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 29, 2026

Al finalizar su participación, Matías Grande compartió su entusiasmo por el objetivo cumplido y destacó el alto nivel de la competencia regional:

“Contentísimo, me llevo las tres de tres: oro en equipo, mixto e individual. Era algo que veníamos trabajando toda la delegación para venir y llevarnos esas tres medallas de oro, subirnos al podio en todas las veces posibles. Esta competencia, para la gente que no lo sabe, es muy demandante para el tiro con arco porque dentro de Centroamérica se encuentran de los mejores del mundo. No porque sean Centroamericanos significa que sea una competencia pequeña; al contrario, es muy demandante para nosotros y el llevarnos estas medallas nos pone muy contentos”, comentó el mexicano.

🏹👑 ¡La reina del tiro con arco! 🇲🇽🥇



Alejandra Valencia se despide de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con un paso perfecto y un histórico triplete de oro: individual, equipo femenil y equipo mixto. 🥇🥇🥇



Tres preseas doradas que confirman por qué… pic.twitter.com/GI7TPjMWA8 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 29, 2026

El arquero mexicano también resaltó la fortaleza y el hambre de triunfo del renovado representativo nacional, el cual ya apunta hacia los siguientes compromisos:

“Es un equipo muy unido, un equipo joven, que tiene ganas, que tiene hambre y que vamos a seguir demostrando que vamos por más. (Dedico esto) para mi familia, para el cuerpo multidisciplinario, para la gente que nos está apoyando, entidades de gobierno, Comité Olímpico Mexicano... todos los que respaldan nuestro trayecto”.

Con este resultado, el tiro con arco continúa su trayecto rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, competencia en la que México será potencia y buscará el mayor número de medallas.