Edson Álvarez no regresaría a Inglaterra; dos equipos de Europa buscan al capitán de México

Edson Álvarez con el gafete de capitán de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Luego de una Copa del Mundo 2026 a un nivel por debajo de las expectativas, el mediocampista Edson Álvarez se encuentra ante lo que parece ser una inminente salida, pues su equipo ya estaría negociando su salida.

Tras ir perdiendo protagonismo en el Fenerbahçe, el jugador no regresará a Turquía, por lo que el West Ham United de la Premier League, dueño de su carta, estaría negociando con la Real Sociedad de LaLiga, aunque se dice que el Ajax de la Eredivisie también está interesado en el Machín.

🚨🇲🇽 Edson Alvarez, expected to leave West Ham with first club to club talks between West Ham and Real Sociedad.



Ajax are also well informed about situation and working on the deal to bring him back. pic.twitter.com/AZ2apCDae6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

“Edson Álvarez, esperado que deje el West Ham con primeras conversaciones de club a club entre West Ham y Real Sociedad. El Ajax también está bien informado sobre la situación y trabaja en el acuerdo para traerlo de vuelta”, dice el insider Fabrizio Romano.

En adición al reporte de Romano, medios internacionales profundizan que no solo son pláticas entre clubes, pues se dice que la Real ya habría presentado una oferta de poco más de 7.5 millones de dólares.

¿A qué situación llegaría Edson Álvarez en España?

Edson Álvarez, de 29 años de edad, parece que está muy cerca de fichar por la Real Sociedad, un equipo de media tabla de LaLiga de España y en donde, de acuerdo al armado de la plantilla, podría ser titular, en especial por la salida de Cáleta-Car al Olympique de Lyon. Con esa salida, El Machín podría ser titular defensa al lado de Jon Martin y competir con Igor Zubeldia.

Para muchos expertos LaLiga es la segunda mejor competencia del mundo a nivel de clubes, detrás de la Premier League, por lo que puede ser un destino atractivo para Álvarez, quien tiene como otra opción regresar al Ajax, equipo en donde tuvo sus mejores momentos en Europa, pero que es de un par de escalones por debajo del nivel de España.

También se ligó al mexicano con el FC Koln de la Bundesliga de Alemania, pero al parecer eso fue un rumor que se acentuó durante la Copa del Mundo y ahora el destino de canterano del América estaría en España, alargando un posible regreso a las Águilas para el final de su carrera.

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