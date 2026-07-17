¿Se cae el fichaje con el Köln? Benfica va por el mexicano Edson Álvarez

El futuro de Edson Álvarez continúa tomando rumbo en el mercado europeo. Cuando todo parecía indicar que el mexicano tenía como principal destino al FC Köln de Alemania, ahora el Benfica de Portugal se sumó oficialmente a la carrera por fichar al mediocampista del West Ham United.
El conjunto portugués buscará convencer tanto al club inglés como al futbolista con una propuesta que le permita adelantarse a los alemanes, quienes todavía mantienen el interés, aunque las negociaciones no han llegado a buen puerto debido al alto costo de la operación.
Benfica entra a la negociación por el mexicano
De acuerdo con el periodista alemán Florian Plettenberg, el Benfica ya manifestó su interés por incorporar a Edson Álvarez para la próxima temporada.
Gerard Piqué regala dos entradas para la final del Mundial 2026 y los aficionados se vuelven locos (VIDEO)
El principal obstáculo continúa siendo el aspecto económico, ya que el paquete financiero del traspaso es considerado elevado para el Köln, situación que abrió la puerta para que el conjunto portugués se metiera de lleno en la negociación.
El Benfica, ahora dirigido por Marco Silva, conoce bien el futbol del mexicano gracias a su experiencia en la Premier League, donde enfrentó a Edson durante su etapa en Inglaterra y también trabajó con Raúl Jiménez en el Fulham.
El West Ham no cuenta con Edson Álvarez
Todo apunta a que el mediocampista mexicano no continuará en el West Ham para la temporada 2026-27, por lo que el club inglés analiza las distintas ofertas que puedan llegar durante el mercado de verano.
En meses recientes, Edson también fue relacionado con el Fenerbahce, donde tuvo una etapa marcada por lesiones y un rendimiento irregular, aunque logró recuperarse a tiempo para disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.
Ahora, el panorama vuelve a cambiar y Portugal aparece como una opción real para el futbolista surgido de las fuerzas básicas del América.
Mientras el Köln sigue buscando fórmulas para concretar la operación, el Benfica intentará aprovechar la oportunidad para quedarse con uno de los mediocampistas mexicanos con mayor experiencia en el futbol europeo.
ice