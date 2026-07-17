¿Se cae el fichaje con el Köln? Benfica va por el mexicano Edson Álvarez

Ahora nota de: EL BENFICA 🇵🇹 ha entrado oficialmente en la carrera para fichar a EDSON ÁLVAREZ del West Ham ⚒️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 📌 1. FC Köln 🇩🇪 también espera cerrarlo, pero el paquete es DEMASIADO CARO, por lo que todo dependerá de la OFERTA que los portugueses pongan sobre la mesa 🦅💼 ¿Te gustaría ver al Machín en Portugal? 👇 El Benfica se mete en la pugna por Edson Álvarez; los entrena ex DT de Raúl Jiménez y el Fulham. Edson Álvarez parecía apuntar a la Bundesliga con el Köln, pero ahora es el Benfica el interesado en sus servicios. El mercado de verano se mueve en Europa y uno de los jugadores mexicanos apuntados a cambiar de equipo es Edson Álvarez, quien no seguirá con el West Ham en la Premier League y quien tendría un nuevo pretendiente. Pese a que en los últimos días se manejó la posibilidad de que emigrara a la Bundesliga con el FC Köln, ahora surgió el nombre del Benfica, uno de los gigantes del futbol portugués, que ahora estará bajo la dirección de Marcos Silva. Silva tiene experiencia con futbolistas mexicanos ya que trabajó los últimos años con Raúl Jiménez en el Fulham; además conoce a Edson de su paso por la liga inglesa con los Hammers. El Köln no ha llegado al acuerdo esperado De acuerdo a Florian Plettenberg, periodista alemán, el Benfica se metió a las negociaciones, pues el Köln no ha llegado a un acuerdo económico con todas las partes involucradas, aunque todavía no desisten. Edson pasó los últimos meses con el Fenerbahce, donde no mostró el nivel esperado, además de sufrir lesiones que lo marginaron buena parte de la temporada, aunque pudo recuperarse a tiempo para participar en la Copa del Mundo con el Tricolor. Tras eso se le relacionó con el conjunto alemán y trascendió que ya había un arreglo para una cesión, pero debían convencer al futbolista surgido del América de aceptar una reducción salarial para concretar la operación. El mercado de verano sigue su curso y por ahora Edson Álvarez deberá enfocarse para llegar a su nuevo destino, ya que en la plantilla del West Ham no tiene cabida.

El futuro de Edson Álvarez continúa tomando rumbo en el mercado europeo. Cuando todo parecía indicar que el mexicano tenía como principal destino al FC Köln de Alemania, ahora el Benfica de Portugal se sumó oficialmente a la carrera por fichar al mediocampista del West Ham United.

El conjunto portugués buscará convencer tanto al club inglés como al futbolista con una propuesta que le permita adelantarse a los alemanes, quienes todavía mantienen el interés, aunque las negociaciones no han llegado a buen puerto debido al alto costo de la operación.

Benfica entra a la negociación por el mexicano

De acuerdo con el periodista alemán Florian Plettenberg, el Benfica ya manifestó su interés por incorporar a Edson Álvarez para la próxima temporada.

El principal obstáculo continúa siendo el aspecto económico, ya que el paquete financiero del traspaso es considerado elevado para el Köln, situación que abrió la puerta para que el conjunto portugués se metiera de lleno en la negociación.

El Benfica, ahora dirigido por Marco Silva, conoce bien el futbol del mexicano gracias a su experiencia en la Premier League, donde enfrentó a Edson durante su etapa en Inglaterra y también trabajó con Raúl Jiménez en el Fulham.

🚨💣 EXCLUSIVE | 1. FC Köln are exploring a deal to sign Edson Álvarez.



Difficult to complete, but Köln are trying. The 28 y/o midfielder is open to joining #Effzeh with immediate effect.



Álvarez remains under contract with West Ham United until 2028.@SkySportDE 🇲🇽 pic.twitter.com/KyL6nnRI3E — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 6, 2026

El West Ham no cuenta con Edson Álvarez

Todo apunta a que el mediocampista mexicano no continuará en el West Ham para la temporada 2026-27, por lo que el club inglés analiza las distintas ofertas que puedan llegar durante el mercado de verano.

En meses recientes, Edson también fue relacionado con el Fenerbahce, donde tuvo una etapa marcada por lesiones y un rendimiento irregular, aunque logró recuperarse a tiempo para disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Ahora, el panorama vuelve a cambiar y Portugal aparece como una opción real para el futbolista surgido de las fuerzas básicas del América.

Mientras el Köln sigue buscando fórmulas para concretar la operación, el Benfica intentará aprovechar la oportunidad para quedarse con uno de los mediocampistas mexicanos con mayor experiencia en el futbol europeo.

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