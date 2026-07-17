¿Orbelín Pineda ya firmó con Rayados de Monterrey? Esto es lo que se sabe de su regreso a la Liga MX

Orbelín Pineda estaría muy cerca de convertirse oficialmente en nuevo jugador de Rayados de Monterrey.

De acuerdo con diversos reportes, el mediocampista mexicano ya firmó su contrato con el conjunto regiomontano luego de superar satisfactoriamente los exámenes médicos realizados en Querétaro.

Hasta el momento, ni Rayados ni el futbolista han confirmado oficialmente la operación, por lo que el anuncio del club continúa pendiente.

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Orbelín habría superado los exámenes médicos

Según la información difundida, el seleccionado mexicano presentó las pruebas médicas en Querétaro y posteriormente estampó su firma en el contrato que lo vincularía con Monterrey.

Una vez completados los últimos trámites administrativos, el futbolista viajaría a la Sultana del Norte durante los próximos días para incorporarse a los entrenamientos bajo las órdenes de Matías Almeyda.

El estratega argentino habría solicitado su incorporación desde el inicio del mercado de fichajes, al considerar a Orbelín como una pieza fundamental para fortalecer el mediocampo del equipo.

El reencuentro con Matías Almeyda

En caso de concretarse oficialmente el fichaje, Orbelín volverá a trabajar con Matías Almeyda, entrenador con quien vivió algunos de los momentos más exitosos de su carrera.

Ambos coincidieron en Chivas, donde conquistaron la Liga MX, la Copa MX, la Supercopa MX y la Liga de Campeones de la Concacaf. Posteriormente volvieron a reunirse en el AEK Atenas, club con el que también lograron conquistar la Liga y la Copa de Grecia.

Además de su paso por el futbol griego, Orbelín Pineda también ha defendido las camisetas de Querétaro y Cruz Azul en la Liga MX.

Con la Selección Mexicana suma una destacada trayectoria internacional, incluyendo tres títulos de la Copa Oro, una Liga de Naciones de la Concacaf y participaciones en las Copas del Mundo de Qatar 2022 y México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Aunque todo apunta a que el acuerdo está cerrado, será en los próximos días cuando Monterrey y el propio Orbelín Pineda confirmen oficialmente una incorporación que se perfila como uno de los fichajes más importantes del Apertura 2026.

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