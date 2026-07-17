¿Qué pasó con la esposa de Ángel Correa? Denuncia amenazas de muerte contra la familia del jugador de Tigres

La polémica por la posible salida de Ángel Correa alcanzó a su entorno familiar.

La posible salida de Ángel Correa de Tigres rumbo a River Plate provocó una situación que trascendió lo deportivo. Sabrina Di Marzo, esposa del delantero argentino, denunció públicamente que tanto ella como sus tres hijas han recibido amenazas e insultos en redes sociales, por lo que pidió que cesen los ataques y exigió respeto para su familia.

A través de un mensaje publicado en Instagram, la pareja del futbolista aseguró que la situación llegó demasiado lejos al involucrar a menores de edad.

“Con las niñas no”: el mensaje de Sabrina Di Marzo

En su publicación, Sabrina Di Marzo explicó que durante los últimos días ha recibido cientos de mensajes ofensivos y amenazas dirigidas tanto a ella como a sus hijas de 10, 5 y 3 años.

"En los últimos días recibí cientos de amenazas y puteadas, no solo para nosotros sino para mis hijas también, y eso sí que tiene un límite“, escribió.

La esposa del atacante argentino lamentó que muchas personas opinen sin conocer realmente la situación y aseguró que ha preferido guardar silencio sobre varios aspectos del caso, aunque dejó claro que no permitirá ataques contra sus hijas.

“Podría decir millones de cosas que prefiero callar. Pero con las niñas no... Dejen de amenazar e insultar sin saber la historia. Todo tiene un límite. Respeto por tres niñas“, añadió.

La negociación entre Tigres y River Plate sigue sin resolverse

Las amenazas denunciadas por Di Marzo surgieron en medio de las versiones que colocan a Ángel Correa muy cerca de convertirse en nuevo jugador de River Plate.

Hasta el momento, el conjunto argentino continúa negociando con Tigres, que aún espera el pago correspondiente para concretar la transferencia del campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

Incluso el técnico Guido Pizarro confirmó que la situación del delantero todavía se encuentra en negociación, motivo por el cual Correa no realizó el viaje para el debut del equipo en el Apertura 2026 frente a Xolos.

Mientras se define su futuro, el atacante continúa entrenando con el conjunto regiomontano, aunque todo apunta a que su salida podría concretarse en los próximos días.

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