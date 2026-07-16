El insólito y cómico gol de los Xolos que dejó en ridículo a los Tigres en su debut de la Liga MX (VIDEO)

Los Xolos de Tijuana arrancaron su participación en el Apertura 2026 enfrentando a los Tigres en la cancha del Estadio Caliente y el tercer tanto de la jauría ha sido uno de los más cómicos e insólitos en la historia del futbol mexicano, ya que es muy raro ver una anotación de este tipo en el futbol profesional.

Los universitarios tenían la pelota en su posesión y jugando en su propio campo; sin embargo, Fernando Gorriarán no se dio cuenta que Mourad El Ghezouani lo presionaba por su lado izquierdo y cuando intentó dar el pase a su compañero, el delantero marroquí terminó contactándolo y con Nahuel Guzmán fuera de su área, mandó la esférica el fondo de las redes para firmar su doblete.

¡IMPERDONABLE ERROR DE TIGRES!🔥



El tercero de Xolos, explota la perrera más grande de México y aprovechó Mourad El Ghezouani. @Xolos 🐕 3-1 🐯 @TigresOficial #LigaMX 🇲🇽 pic.twitter.com/MdfxbTYV6A — FOX (@somos_FOX) July 17, 2026

Rodrigo Aguirre se fue expulsado por taparse la boca en el partido

El partido entre Tijuana y Tigres dejó un momento inédito en la historia de la Liga MX, después de que Rodrigo Aguirre fue expulsado por la nueva regla que impuso la FIFA para la Copa del Mundo del 2026.

Rodrigo Aguirre se tapó la boca en el primer tiempo del cotejo y el VAR llamó al árbitro central para que revisara la jugada, después de ver el monitos, el silbante central mostró la tarjeta roja para el delantero uruguayo que se fue a los vestidores sin jugar los 45 minutos iniciales.

Este momento quedará para la historia al ser el primer futbolista de la Liga MX en ser expulsado por taparse la boca en el terreno de juego, así que el ariete de los Tigres se perderá el partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.

DCO