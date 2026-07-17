Alemania rechaza respaldo a Gianni Infantino

El dirigente ve el juego entre Noruega e Inglaterra, en Miami, el 11 de julio.

La Federación Alemana de Futbol (DFB, por sus siglas en alemán) se negó a firmar una carta que respalda la reelección del suizo-italiano Gianni Infantino como presidente de la FIFA, organismo del que está al frente desde 2016.

De acuerdo con información del prestigioso diario local Bild, Bernd Neuendorf, mandamás de la DFB, rechazó firmar un documento de apoyo a la reelección de Infantino en el congreso del próximo 18 de marzo, en Rabat, Marruecos. El nacido en Brig, Valais, pretende mantenerse en el cargo hasta 2031.

El Dato: La mannschaft fue una de las decepciones en Norteamérica 2026 al ser eliminada por Paraguay en dieciseisavos de final, en penaltis.

El citado medio señaló que un directivo de la FIFA habría buscado la firma de 16 naciones de Europa durante la organización del magno evento, pero la DFB no accedió a la solicitud.

La Federación Alemana de Futbol dio a conocer que no firmó el documento de apoyo y adelantó que su consejo directivo analizará los próximos pasos a seguir respecto a la elección del dirigente del ente rector del balompié a nivel internacional.

La postura de los altos mandos del futbol alemán se suma a una serie de cuestionamientos en diferentes asociaciones pertenecientes a la UEFA, debido a la inconformidad por algunas decisiones tomadas por la FIFA, sobre todo en el último mes, durante la celebración de Norteamérica 2026.

122 años tiene de existencia la FIFA

Uno de los principales puntos del descontento de algunas federaciones de la UEFA con la FIFA se originó con el caso del delantero estadounidense Folarin Balogun, a quien la Comisión Disciplinaria de la FIFA le permitió jugar los octavos de final de la Copa del Mundo contra Bélgica.

El atacante del Mónaco estaba suspendido para afrontar dicho compromiso por su expulsión ante Bosnia y Herzegovina, en dieciseisavos.

Bernd Neuendorf, titular de la DFB, expresó de manera pública su preocupación por el manejo de este caso y aseguró que el mismo requiere una revisión más profunda.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció haberle hecho una llamada telefónica a Gianni Infantino para solicitarle que se revisara la tarjeta roja que se le mostró a Folarin Balogun tras su falta sobre Tarik Muharemovic en la victoria de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina.

El titular de la FIFA admitió que existió la llamada con el magnate, pero aclaró que le dijo que las instancias disciplinarias de la FIFA son completamente independientes y autónomas, negando cualquier tipo de intervención en la anulación de la sanción sobre el futbolista.

Bernd Neuendorf está al frente de la Federación Alemana de Futbol desde el 11 de marzo de 2022, cuando dejó la presidencia de la Asociación de Futbol del México Rin, luego de tres años en dicho puesto.

El malestar de la DFB con Gianni Infantino se une a una ola de inconformidad con decisiones tomadas por el mandamás de la FIFA, que a partir de la actual edición mundialista aumentó el número de 32 a 48 selecciones participantes.

Otro tema que generó controversia en estas semanas fue el hecho de que a la delegación de Irán, Donald Trump no le permitió permanecer en Estados Unidos después de cada uno de sus juegos, por lo que regresaba a dormir a México, a Tijuana, donde tuvo su base durante la complacencia de la FIFA.

Gianni Infantino fue denunciado ante la Comisión de Ética del Comité Olímpico Internacional por el caso Balogun. Se le acusa al suizo-italiano de falta de neutralidad política durante la celebración del Mundial.

La organización FairSquare aseguró que el suizo-italiano ha cometido cinco infracciones de las normas del COI en cuanto a neutralidad política.