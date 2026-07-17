Sede de la final

Nueva York cierra con broche de oro la Copa del Mundo 2026

El Estadio Nueva York albergará este domingo la final del Mundial 2026, tras superar a Dallas y México como sede del cierre del primer torneo con 48 selecciones

Nueva York cierra con broche de oro la Copa del Mundo 2026
Nueva York cierra con broche de oro la Copa del Mundo 2026 Foto: Gráficos Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola
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Staff Infografía

EL ESTADIO Nueva York recibe este domingo la gran final de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, consolidando a la ciudad como el epicentro del deporte internacional.

El recinto de Nueva Jersey venció a sedes históricas como Dallas y México para albergar el cierre del primer torneo con 48 equipos; con un aforo de 82 mil 500 espectadores destaca por su enorme impacto comercial y palcos VIP de lujo.

Para cumplir los estándares del organismo, el coloso reemplazó su pasto artificial por césped natural y retiró más de mil 700 asientos de las esquinas para ensanchar la cancha a las medida requeridas.

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Su ubicación cosmopolita, además, garantiza conectividad masiva y diversidad cultural en una cumbre histórica

Nueva York cierra con broche de oro la Copa del Mundo 2026
Nueva York cierra con broche de oro la Copa del Mundo 2026 ı Foto: Gráficos Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

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