Deporte ancestral

Juego de pelota en Tenochtitlán: simbolismo cósmico en la cancha

El futbol moderno comparte raíces simbólicas con el Juego de Pelota mexica: competencia ritual que representaba una guerra cósmica y concluía con sacrificios para alimentar al Sol

Juego de pelota en Tenochtitlán: simbolismo cósmico en la cancha
Juego de pelota en Tenochtitlán: simbolismo cósmico en la cancha Foto: Gráficos Armando Armenta, Julio Loyola 07 y Roberto Alvarado
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Staff Infografía

EL FUTBOL moderno que vibra actualmente con la Copa del Mundo de 2026 comparte profundas conexiones con el Teotlachco mexica (Juego de Pelota), a pesar de los siglos de diferencia y sus distintos propósitos.

Mientras hoy día se compite por el ansiado trofeo y la victoria, en Tenochtitlán se creía que con esta actividad se disputaba la supervivencia del universo.

La cancha ceremonial, con forma de “I” latina, era el escenario de una guerra cósmica. Dos equipos golpeaban una letal pelota de caucho macizo de hasta 4 kilogramos usando únicamente caderas, muslos y codos; las manos y pies —a difencia del futbol moderno— estaban prohibidos.

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Pasarla a través del estrecho aro de piedra otorgaba el triunfo. El juego resolvía conflictos políticos y tenía un fin ritual: emular el tránsito de los astros y recrear el mito del milagroso nacimiento de Huitzilopochtli.

El encuentro culminaba con más que una simple derrota: la decapitación sagrada de los jugadores, cuya sangre “alimentaba” a los dioses para que el Sol volviera a salir en el horizonte.

Juego de pelota en Tenochtitlán: simbolismo cósmico en la cancha
Juego de pelota en Tenochtitlán: simbolismo cósmico en la cancha ı Foto: Gráficos Armando Armenta, Julio Loyola 07 y Roberto Alvarado

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