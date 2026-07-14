EL ASTRO argentino Lionel Messi se consolidó en la Copa Mundial 2026 como el máximo anotador en la historia del torneo, acumulando la impresionante cantidad de 22 goles en seis ediciones.

La variedad de sus definiciones es una de sus fortalezas a destacar; sus tiros desde el punto penal muestran una precisión infalible en momentos de máxima presión, mientras que sus icónicos zurdazos de media distancia y tiros libres directos rompen esquemas defensivos desde fuera del área.

Su repertorio lo completan sutiles definiciones cruzadas y remates oportunistas en el área chica.

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Esta diversidad táctica y su vigencia absoluta lo convierten en el delantero más completo y letal en la historia de este torneo

Messi, el mayor goleador en Mundiales ı Foto: Gráficos Armando Armenta y Luis de la Fuente

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