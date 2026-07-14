ERLING HAALAND Y SU NUEVO AMIGO LLEGAN A NORUEGA

EL DELANTERO de Noruega regresó a su país tras su participación en el torneo de la FIFA y lo hizo de la forma más extraña posible. El Androide bajó del avión en el que viajaba la Selección Nórdica con un mapache en su mano izquierda, una imagen que no tardó en darle la vuelta a las redes sociales. Haaland compró este souvenir en Estados Unidos antes de volver a Europa y en su cuenta de Instagram le pidió ayuda a sus más de 6 millones de seguidores para ponerle nombre a su nuevo compañero.

Las breves del Mundial 2026 ı Foto: Captura de video

EL LOBO MEXICANO FUE RECIBIDO COMO UN HÉROE

LOS JUGADORES de la Selección Nacional rompieron la concentración de la Copa del Mundo 2026 y en sus respectivos destinos fueron reconocidos con ovaciones y como héroes. Ahora fue el turno del delantero Raúl Alonso Jiménez, quien sintió el amor de la afición en el Aeropuerto de Cancún. El delantero de los Wolves de la Championship viajó al Caribe para sus vacaciones y fue acogido con aplausos. Además, toda la gente quería una foto con el futbolista, una firma, por lo que el de Tepeji del Río sólo se dejó querer.

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CAMBIÓ EL BALÓN POR LOS JUEGOS DE AZAR

NEYMAR JR. disputó su último Mundial de la FIFA con la Selección de Brasil y lamentablemente no pudo avanzar más allá de los octavos de final, quedándose con el sueño de levantar el trofeo. El delantero del Santos sorprendió a la afición al cambiar la Copa del Mundo de futbol por la de poker y las redes sociales del torneo presumieron la llegada del dorsal ‘10’ a una de las mesas del certamen para iniciar su participación. Diversas celebridades han incursionado en este tipo de eventos.

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DE SALVAR A SU SELECCIÓN EN EL MUNDIAL, A CUIDAR A SU HIJO

JULIÁN ÁLVAREZ fue la figura del partido entre Argentina y Suiza, dándole a la Albiceleste la victoria en la prórroga para llevarse el boleto a las semifinales del torneo; pero después del juego el delantero del Atlético de Madrid nos regaló el momento más tierno con su hijo en brazos. La Araña fue captada en las gradas del Estadio Kansas City, pasando tiempo con su familia después de la victoria.

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EL FESTEJO QUE SE MERECÍA

GUILLERMO OCHOA volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez lejos de las canchas. Apenas unos días después de anunciar su retiro, el histórico guardameta mexicano celebró su cumpleaños 41 en el emblemático antro Baby’O de Acapulco, donde recibió un homenaje que sorprendió a los asistentes.

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EL REMO VIKINGO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

LA SELECCIÓN de Noruega volvió a Oslo después de su participación en la Copa del Mundo de la FIFA y su afición la recibió como si hubiera ganado el trofeo; aunque no era para menos, ya que la escuadra europea no asistía a un torneo de este tipo desde 1998. Más de 100 mil personas se dieron cita en las calles de la capital para celebrar con los jugadores y realizar el Viking Row más grande de la historia junto a Harald V, quien es el rey del país nórdico y fue el encargado de tocar el tambor para que todos comenzaran a remar.

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