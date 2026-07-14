Mbappé busca su primer triunfo ante Yamal

Dallas recibe el atractivo duelo entre Francia y España en el inicio de las semifinales de Norteamérica, encuentro en el que Kylian Mbappé buscará salir airoso ante Lamine Yamal por primera vez en enfrentamientos entre ambos a nivel selección.

La joya del Barcelona se impuso al delantero del Real Madrid en los dos antecedentes previos, representando cada uno de ellos a su país, luego de que La Roja derrotó a Les Bleus en las semifinales de la UEFA Nations League 2025 y en la misma ronda de la Eurocopa Alemania 2024.

Lamine Yamal marcó goles en ambos encuentros, dos en el del año pasado y uno en el de la Euro. Kylian Mbappé, por su parte, solamente se hizo presente en el marcador en el cotejo de 2025, con tanto de penalti. El que resulte vencedor enfrentará a Inglaterra o Argentina el próximo domingo, en la final del certamen, en Nueva York.

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El extremo del Barcelona solamente ha hecho un gol en lo que va de la actual cita mundialista, mismo que consiguió en el 4-0 sobre Arabia Saudita en la segunda jornada de la fase de grupos.

Tras presentarse a este torneo como el número uno del ranking de la FIFA, Francia ha marcado 14 goles y encajado apenas dos en seis partidos. Kylian Mbappé suma ocho dianas para igualar a Lionel Messi en la cima de la tabla de artilleros del evento, y está a uno del récord histórico del capitán argentino, quien ha hecho 21 en el máximo certamen del futbol.

El delantero del Real Madrid, de 27 años de edad, lleva facturados 20 tantos en los 20 partidos de su trayectoria mundialista, incluido uno en la victoria sobre Croacia en la final de Rusia 2018, cuando se unió a Pelé como los únicos adolescentes en marcar en una final de Copa del Mundo.

El astro de Les Bleus dijo estar bien físicamente tras ser sustituido al minuto 77 en la victoria 2-0 ante Marruecos en cuartos de final, en la que anotó el primer gol de los suyos.

Aunque España ha sometido a sus rivales (10 goles anotados y uno en contra) desde un sorprendente empate 0-0 ante la debutante Cabo Verde en el inicio de la fase de grupos, la Roja sigue con vida después de que Mikel Merino anotara goles decisivos en los minutos finales tras ingresar como suplente en cada uno de los dos últimos partidos, ante Portugal (octavos) y Bélgica (cuartos). Todo ello mientras el guardameta Unai Simón estableció un récord mundialista con 650 minutos sin encajar un gol, hasta que Bélgica perforó la red a los 41 minutos del cruce por el boleto a semifinales.

Merino marcó al minuto 88 para ese triunfo 2-1 sobre Bélgica. En octavos, el atacante del campeón inglés Arsenal anotó en el primer minuto del tiempo añadido de la segunda parte para la victoria 1-0 ante Portugal, en el mismo estadio donde se jugará el cotejo de este martes.

España afronta este encuentro con una impresionante racha de 37 juegos oficiales sin derrota. No pierde desde el 28 de marzo de 2023, cuando cayó 2-0 ante Escocia en las eliminatorias para la Eurocopa de 2024, en el que fue el segundo partido de La Roja bajo las órdenes de Luis de la Fuente.

Por su parte, Francia, que jugará en el Día de la Bastilla, intenta unirse a Brasil (cinco estrellas) y Alemania (cuatro títulos) como los únicos equipos en alcanzar tres finales consecutivas en la justa de la FIFA.

La Verdeamarela lo logró en las ediciones de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002 (ganando dos títulos y perdiendo ante la anfitriona Francia). El campeonato de Alemania en Italia 1990 llegó después de ser subcampeona en los dos Mundiales anteriores tras perder el duelo definitivo a manos de Argentina (México 1986) e Italia (España 1982).

Argentina venció a Francia en una tanda de penaltis en Qatar 2022 tras empatar 3-3. Esta es la séptima aparición del conjunto galo en semifinales, la quinta en las últimas ocho ediciones. Para España se trata apenas de su segunda aparición en esta ronda (la primera fue en Sudáfrica 2010). Un caso especial fue el de Brasil 1950, en el que los ibéricos formaron parte del cuadrangular final con el que se definió al campeón.

Mbappé busca su primer triunfo ante Yamal ı Foto: Especial

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