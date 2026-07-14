Mundial 2026 supera a Rusia y a Qatar en asistencia

El Mundial 2026 rompió récord de asistencia en el torneo, superando las cifras registradas en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022 juntas. El certamen organizado por México, Estados Unidos y Canadá rebasó los 6.5 millones de aficionados en los estadios, rompiendo también la marca histórica de 3.5 millones de la Copa del Mundo de 1994.

Rusia 2018 congregó a 3 millones 031 mil 768 personas, mientras que en Qatar 2022 a 3 millones 404 mil 252 hinchas, para un total conjunto de 6 millones 436 mil 020 personas.

El Dato: El Mundial con menor número de asistentes es Italia 1934, con aproximadamente 358 mil aficionados en 17 partidos totales

Con las dos semifinales, el duelo por el tercer lugar y la gran final todavía por jugarse, la cifra en el campeonato de Norteamérica 2026 aumentará. Al momento presume de 6 millones 527 mil 410 personas en las tribunas de los recintos. El certamen finaliza el 19 de julio en Nueva York.

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Los 16 estadios de Norteamérica 2026 funcionan casi al máximo de su capacidad, con una ocupación cercana al 99.7% y más de 65 mil 204 espectadores promedio por partido. Hasta los cuartos de final, las mayores afluencias de publico en el torneo se registraron en el Estadio Ciudad de México, con un total de 404 mil 120 personas. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que es probable que la asistencia alcance el 99.9 por ciento al finalizar el torneo.

100 juegos se han realizado en el Mundial 2026

“Increíble apoyo dentro de los estadios en la Copa del Mundo 2026. ¡Más aficionados han asistido a este torneo de este año que las dos ediciones anteriores combinadas!”, dijo la FIFA en un mensaje en donde informó de la afluencia total hasta el 12 de julio. “La asistencia récord de 70 mil 649 espectadores en Dallas hizo que la asistencia total de la Copa Mundial de la FIFA superara la barrera de los 50 millones (50 millones 020 mil 653)”, añadió.

La clave para poder instaurar esta marca es que se extendió el número de participantes. La Copa del Mundo de la FIFA se jugó con 32 equipos desde Francia 1998 hasta Qatar 2022. Para Norteamérica 2026 se aumentó a 48 selecciones, lo que amplió considerablemente el calendario de partidos a un total de 104.

A la mayor cantidad de juegos se le suma que es el primer Mundial con tres países anfitriones y se registraron llenos prácticamente en todos los estadios; esto a pesar de los altos precios de las entradas.

Tan sólo en México se disputaron 13 enfrentamientos a lo largo de la fase de grupos, así como un juego correspondiente a los dieciseisavos de final y uno más de octavos de final. Estos compromisos se dividieron en el Estadio Akron, Estadio BBVA y el Estadio Azteca, que tuvo la inauguración el pasado 11 junio y los dos cotejos de la fase de eliminación directa. De acuerdo con la FIFA, en los recintos mexicanos se dieron cita un total de 786 mil 766 aficionados, con recaudación por entradas que ronda los 45 mil y 50 mil millones de pesos.

RÉCORDS DE ESPECTADORES ı Foto: Especial

El inmueble que más asistentes tuvo en el país fue el Coloso de Santa Úrsula, con 404 mil 120 aficionados en cinco partidos. Le siguió el Estadio Monterrey, con 204 mil 716 personas en cuatro cotejos y por último el Estadio Guadalajara, con 180 mil 930 fans en sus cuatro duelos.

Por otra parte, el organismo reveló que hasta la fecha, “más de 7.7 millones de aficionados se han dado cita en los FIFA Fan Festivals celebrados en los tres países anfitriones”. Sumado a que se han vendido y asignado un total de 607.350 paquetes de hospitality.

“El partido más popular hasta la fecha ha sido el Brasil vs. Marruecos, al que asistieron 15, 300 invitados a través de los programas comerciales y de afiliados. Se espera que las zonas de hospitalidad de la final acojan a más de 16, 000 invitados”, señaló la FIFA en un comunicado.

El Mundial de tres sedes alcanzó hitos sin precedentes en participación digital, con 20, 000 millones de visualizaciones de video en plataformas oficiales. Tan sólo el metraje de la celebración del Viking Row ha atraído 172 millones de visualizaciones en TikTok.

El Mundial 2026 es el torneo más grande realizado por la FIFA, pero todas las cifras récord podrían desparecer si se concreta la propuesta de 64 selecciones para la edición de 2030, que será el primer certamen que se juegue en tres continentes y en seis países: Marruecos, España y Portugal con mayor número de partidos; mientras que Uruguay, Paraguay y Argentina tendrán un solo compromiso.

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