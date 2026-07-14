México, mejor que Colombia, Alemania y Noruega

Durante casi un mes, millones de mexicanos se permitieron creer que este Mundial sería histórico. Se atrevieron a soñar en grande a medida que la Selección Nacional acumulaba victoria tras victoria en el imbatible y remodelado Estadio Azteca.

El gran momento del equipo se reflejaba dentro y fuera de las canchas. La afición no dejaba de alentar y los jugadores, de ganar. La FIFA en una de sus actualizaciones del ranking lo coloca actualmente en la décima posición, por encima de Colombia, Alemania y la sorpresiva Noruega. El conjunto Tricolor no se encontraba dentro del Top 10 desde marzo de 2022.

El dato: aún no es oficial, pero se pretende que para la Fecha FIFA de septiembre, la Selección Nacional tenga tres partidos amistosos.

Antes de la derrota ante Inglaterra, los verdes eran novenos en el distinguido listado que proporciona el máximo rector, pero al día siguiente de caer 2-3 regresó la cruel realidad; el Mundial seguía adelante sin México.

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Todo volvió a la rutina, pues su equipo ya estaba fuera de contienda y el país ya no era anfitrión en un torneo que continuaba durante varios días en Estados Unidos.

“Es doloroso porque soñamos y nos ilusionamos y caer de esta manera duele mucho. No pudo ser y es una pena por la ilusión que tenía la gente y no pudimos concretar y darle una noche más de alegría”, dijo el seleccionador Javier Aguirre.

México albergó la ceremonia inaugural y el primer partido el 11 de junio, imponiéndose 2-0 sobre Sudáfrica. Acto seguido, venció 1-0 a Corea del Sur, en Guadalajara, goleó 3-0 a Chequia y superó 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final; el primer triunfo de México en una fase de eliminación directa en 40 años. Ante una buena selección y en una rivalidad que se dio de la noche a la mañana y los sudamericanos habían hecho contra los mexicanos.

El 5 de julio era el día esperado, el partido que catapultaría al Tricolor a la historia y más al enfrentar a un campeón del mundo, pero tropezó en los octavos de final por octava vez en los últimos nueve mundiales. La única excepción fue 2022 en Qatar, donde no logró superar la fase de grupos.

Pero a diferencia de desilusiones anteriores (derrumbes en los minutos finales contra Alemania en 1998 y Holanda en 2014 y el desastre en la tanda de penaltis contra Bulgaria en 1994), esta eliminación fue en casa y con todas las ventajas.

México llegaba impulsado por una racha de cuatro victorias consecutivas sin recibir gol. El Azteca estaba totalmente entregado a sus futbolistas y se esperaba que la altitud de la Ciudad de México perjudicara a una Inglaterra no aclimatada. Luego, una tarjeta roja dejó a la visita con un hombre menos durante la mayor parte del segundo tiempo.

“No es fácil cruzar esa barrera como todos piensan, pero vamos por buen camino y hay que aprender de los errores, el proceso que viene será mejor que éste. Esta vez fue diferente porque es una de las mejores selecciones en funcionamiento. Nos vamos con la cara en alto”, comentó Erik Lira al término del encuentro.

Con la participación de México terminada, el contrato de Javier Aguirre expiró. La hoja de ruta original de la federación tiene a Rafael Márquez como su sucesor para que tome las riendas durante el ciclo rumbo al Mundial 2030.

El exzaguero del Barcelona tenía un acuerdo de principio firmado, pero su nombramiento oficial aún no se hacía y después de algunos días, la FMF dio a conocer que Rafael Márquez se quedaba en el banquillo nacional para trabajar con la nueva generación rumbo al 2030.

“A Rafa lo tuve como jugador, ahora de compañero y está más que capacitado. Me puse a su disposición para lo que él quiera. Es alguien valioso, lo va a demostrar y ojalá lo haga mejor de lo que pudimos conmigo”, reconoció el Vasco.