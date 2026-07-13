¿España le copió a México? Luis de la Fuente se motiva con el famoso “¿Y si sí?” antes de enfrentar a Francia en el Mundial 2026

El técnico español volvió a mostrar confianza en la generación que ya conquistó la Eurocopa.

La frase “¿Y si sí?”, que acompañó a la Selección Mexicana y a su afición durante gran parte del Mundial 2026, cruzó fronteras. Ahora fue el entrenador de España, Luis de la Fuente, quien la retomó para alimentar la ilusión de conquistar la Copa del Mundo, justo antes de enfrentar a Francia en las semifinales del torneo.

El técnico español aseguró que levantar el trofeo sería el broche perfecto para una generación que ya conquistó la Eurocopa 2024 y que busca escribir una nueva página dorada en la historia del futbol español.

🎙️ "Creo que la Francia de ahora es superior a la última a la que nos enfrentamos. Son mejor equipo que entonces, pero nosotros también".



➡️ "El partido de mañana podría ser la final del Mundial".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/y6kROJDFsz — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 13, 2026

Luis de la Fuente toma prestada la frase de México

Durante la conferencia de prensa previa al duelo frente a Francia, De la Fuente reconoció que ganar el Mundial es un reto enorme debido al nivel de los equipos que permanecen con vida, aunque dejó claro que España mantiene intacta la confianza.

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“Sería una buena guinda ganar el Mundial. Lo tenemos en la cabeza, aunque es difícil. Me repito: ¿Y si sí?“, expresó el estratega, utilizando la misma frase que se convirtió en un símbolo de esperanza para México durante la Copa del Mundo.

El seleccionador también habló del orgullo que siente por la evolución de un grupo de futbolistas a los que ha acompañado desde las categorías inferiores y que hoy están a un paso de disputar una nueva final mundialista.

Además, recordó que España ya sabe cómo vencer a Francia en instancias decisivas, luego de imponerse en las semifinales de la Eurocopa 2024 y en la UEFA Nations League de 2025.

Lamine Yamal también sueña con el título

La confianza también quedó reflejada en las palabras de Lamine Yamal. El joven atacante, que celebró su cumpleaños en la concentración española, aseguró que el plantel se siente capaz de conquistar el campeonato.

🎙️ "Si pudiera elegir un regalo para mí mismo, me regalaría una victoria ante Francia e ir a Nueva York".



➡️ "Estoy tranquilo, sé de lo que soy capaz y no siento presión. Mañana será un día especial".



🗣️ Lamine Yamal, jugador internacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/DvwtdR0JQj — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 13, 2026

“Obviamente sí que me veo campeón. Es difícil, como todos los títulos, pero nos vemos todos como campeones del mundo. Como pasó en 2010, ¿por qué no?”, afirmó el futbolista del Barcelona.

España buscará este martes regresar a una Final mundialista 16 años después de conquistar el título en Sudáfrica 2010. Del otro lado estará una Francia que intentará frenar a una de las selecciones que mejor futbol ha mostrado a lo largo del Mundial 2026.

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