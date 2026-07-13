La Hormiga González demuestra su amor por Álvaro Fidalgo de una manera muy especial (FOTO)

El ambiente dentro de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026 se puede definir en una sola palabra: “Familia”. Jugadores y cuerpo técnico mencionaron varias veces este término al hablar de la convivencia en la concentración y un intercambio entre La Hormiga y Álvaro Fidalgo lo demuestra.

Como hicieron casi todos los jugadores del Tricolor tras le eliminación ante Inglaterra, Armando González compartió varias fotos en su cuenta de Instagram para recordar lo que fue su participación en el torneo. Varios de sus compañeros respondieron, pero la respuesta a Fidalgo llamó la atención: “Te amo Maguito”.

El intercambio entre la Hormiga Rodríguez y Álvaro Fidalgo ı Foto: Especial

Fidalgo puso en la publicación de la Hormiga un emoji de unas manos juntas y un corazón. El delantero le respondió con un mensaje que deja claro que dentro de la concentración de dos meses se generaron lazos fuertes entre los seleccionados nacionales.

Brian Gutiérrez, Erik Lira, Israel Reyes, Obed Vargas y Santiago Giménez fueron algunos de los jugadores del Tricolor que también comentaron las fotos del goleador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, quien vivió su primera Copa del Mundo.

La Hormiga solamente disputó un partido, pero no completo. De hecho solamente disputó 14 minutos en el duelo inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca. El futbolista del Rebaño entró en la parte final y no volvió a pisar la cancha por este torneo.

La Hormiga González, el proyecto del Tricolor

De cara al Mundial 2030, Armando González es el proyecto más llamativo en la delantera de la Selección Mexicana. Al torneo en casa llegó tras dos torneos goleadores en la Liga MX, pero tuvo pocos minutos de juego, pues era la cuarta opción detrás de Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Guillermo Martínez.

A la siguiente cita mundialista llegará con 27 años, una edad ideal para que sea el centro delantero titular, aunque esto dependerá de su rendimiento en clubes en estos cuatro años y si puede salir de las Chivas a un equipo de Europa.

Su competencia en este ciclo de preparación es Santiago Giménez, quien salió lesionado ante Inglaterra y deberá ganarse un lugar en el Milan, que se menciona tiene intención de mandarlo a otro equipo. El canterano del Cruz Azul ha sido una mala inversión para el conjunto italiano

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