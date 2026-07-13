MLB Home Run Derby 2026: Jordan Walker vence a Kyle Schwarber y es el primer jugador de los Cardinals campeón

Jordan Walker, de los Cardinals, celebra después de ganar el Home-Run Derby 2026 a Kyle Schwarber, Phillies, en el marco del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas

Jordan Walker arruinó la fiesta en Filadelfia y conectó jonrón en sus últimos seis swings para eliminar al toletero de los Filis Kyle Schwarber y silenciar a los abucheadores en la ronda final, convirtiéndose en el primer Cardenal en ganar el Home Run Derby de las Grandes Ligas.

Schwarber conectó 11 jonrones durante su turno de 15 swings en la ronda final. Los aficionados de Filadelfia, que abuchearon a todos excepto a Schwarber y Bryce Harper durante toda la noche, se dirigieron en silencio hacia las salidas cuando el batazo ganador de Walker se elevó por encima de la pared del jardín izquierdo.

Schwarber avanzó de la primera ronda y luego venció a Willson Contreras , de Boston , en un duelo mano a mano en la segunda ronda para enfrentarse a Walker, quien derrotó a Junior Caminero, de Tampa Bay.

Schwarber, el líder de jonrones de las Grandes Ligas, hizo rugir a los aficionados en cada swing.

JORDAN WALKER NEVER GAVE UP AT THE HR DERBY 🔥



Walker hit FIVE home runs in a row to take the title 👏 pic.twitter.com/umntgZ1Rr7 — SportsCenter (@SportsCenter) July 14, 2026

Con una gorra hacia atrás, igual que el miembro del Salón de la Fama Ken Griffey Jr., el jugador de 24 años Walker mascaba chicle y pareció imperturbable ante los abucheos y el enorme escenario durante las festividades del Juego de Estrellas.

Conectó su séptimo jonrón con dos swings restantes y su octavo en el siguiente swing para ganar swings de bonificación. Necesitando conectar cuatro jonrones seguidos para ganar , el derecho Jordan pegó uno que rebotó en la parte superior de la cerca del jardín central , a 401 pies de distancia. Llegó a 10 jonrones y los aficionados de Filadelfia abuchearon con todas sus fuerzas, solo para que Jordan culminara la victoria sorpresiva.

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