¡Drama en la MLB! Umpire abandona juego entre Braves y Marlins tras recibir escalofriante pelotazo (VIDEO)

El umpire mexicano Alfonso Márquez recibió un duro pelotazo en el duelo entre Braves y Marlins en la MLB.

El umpire mexicano Alfonso Márquez abandonó el encuentro entre los Atlante Braves y los Miami Marlins en la MLB, luego de que recibió un escalofriante pelotazo en la careta. El hecho ocurrió durante la segunda entrada del partido celebrado en el LoanDepot Park, casa del equipo de Florida.

Alfonso Márquez, jefe del equipo arbitral, fue golpeado por una bola de foul del hondureño Mauricio Dubón tras un sinker de 95 mph del lanzador derecho de los Marlins, Max Meyer. La pelota pareció rebotar en la parte frontal de la máscara del umpire. De inmediato se la quitó y se sujetó la mandíbula antes de abandonar el juego.

Umpire Alfonso Marquez was struck in the face by two foul tips in the same inning and forced to exit the game pic.twitter.com/pNVHxOxxoA — Jomboy Media (@JomboyMedia) May 19, 2026

Umpire mexicano abandona el diamante y el juego se retrasa

El partido se retrasó aproximadamente 16 minutos antes de reanudarse con una terna arbitral conformada por el venezolano Jonathan Parra, Lance Barrett y Mike Estabrook.

Mike Estabrook, quien había comenzado como umpire de primera base, se colocó detrás del plato. Jonathan Parra pasó de segunda a primera.

¿Quién es Alfonso Márquez, umpire mexicano en la MLB?

Nacido en Zacatecas, Alfonso Márquez, de 54 años de edad, debutó como umpire en la MLB en 1999 y un año más tarde obtuvo la categoría de umpire de tiempo completo. Con el paso del tiempo se ha consolidado como uno de los más respetados de la liga.

Durante las últimas dos décadas, el mexicano ha trabajado en juegos de temporada regular, de Serie Mundial, de playoffs y torneos internacionales. Su trayectoria ha abierto el camino para nuevas generaciones de umpires de origen latino en el beisbol de Grandes Ligas.

El mexicano Alfonso Márquez, umpire principal del juego entre #Braves y #Marlins, salió del juego después de que un foul de Mauricio Dubón lo golpeara en la cabeza. pic.twitter.com/qPVwoJBzFT — Daniel Álvarez-Montes (@DanielAlvarezEE) May 18, 2026

El riesgo para los umpires de la MLB

A pesar de que las máscaras modernas ofrecen protección reforzada, los golpes directos siguen siendo una de las más grandes amenazas para los umpires en la MLB.

Las velocidades actuales de los lanzamientos y los desvíos impredecibles en fouls convierten cada juego del beisbol de Grandes Ligas en un escenario de alto riesgo para los que trabajan detrás del catcher.

Lo ocurrido con el mexicano Alfonso Márquez pone de nuevo sobre la mesa este problema y riesgo al que en cada duelo se enfrentan los umpires.

EVG