Brandon Valenzuela, mexicano 153 en jugar en las Grandes Ligas

El sonorense Brandon Valenzuela se convirtió en el mexicano 153 en la historia en debutar en el beisbol de Grandes Ligas. Lo hizo con los Toronto Blue Jays, los actuales subcampeones de la MLB, que perdieron 3-0 a manos de los Chicago White Sox.

El pelotero mexicano de 25 años de edad tuvo un buen debut en lo individual al pegar un hit en su primer turno al bat, cuando conectó un sólido sencillo al jardín derecho en el encuentro desarrollado en el Guaranteed Rate Field, casa de los White Sox.

Making his mark 🔥



Brandon Valenzuela's first @MLB hit in his FIRST MLB at-bat! pic.twitter.com/2ztGkqIBUz — Toronto Blue Jays (@BlueJays) April 5, 2026

Brandon Valenzuela recibió su oportunidad de debutar en Grandes Ligas antes de lo esperado. Fue llamado desde Triple-A Buffalo después de que el receptor titular de los Blue Jays, el también mexicano Alejandro Kirk, fue colocado en la lista de lesionados tras una herida en el pulgar.

¿Cómo comenzó la carrera de Brandon Valenzuela?

Brandon Valenzuela, nacido el 2 de octubre del 2000 en Hermosillo, Sonora, comenzó su carrera en la Academia Alfredo Harp Helú en México. Posteriormente fue firmado por los San Diego Padres en el 2017.

Antes de su ascenso en las Grandes Ligas, el receptor de 25 años demostró su talento y capacidad en las ligas menores.

Brandon Valenzuela fue enviado a los Toronto Blue Jays en la fecha límite de cambios del 2025 por Will Wagner, actual infielder de los San Diego Padres.

El mexicano es un bateador ambidiestro con buen equilibrio de ambos lados. A lo largo del 2025 conectó 15 homeruns, la mejor cifra en su carrera en ligas menores.

Brandon Valenzuela ha puesto fuera al 31.7 por ciento de corredores que han intentado robarle una base en 400 partidos en liga menores.

Brandon Valenzuela en Selección Mexicana

La calidad de Brandon Valenzuela lo ha llevado a ser tomado en cuenta en la Selección Mexicana, de la que formó parte en la Copa Mundial de Beisbol Sub-23 en el 2021 y en el 2022.

El receptor sonorense también tuvo la oportunidad de jugar con los Naranjeros en la Liga Mexicana del Pacífico entre el 2020 y el 2024.

Brandon Valenzuela espera que su debut en Grandes Ligas haya dejado satisfechos a los altos mandos de los Toronto Blue Jays, que en la campaña del 2025 perdieron la Serie Mundial a manos de Los Angeles Dodgers.

41 Sonorenses han jugado en Grandes Ligas

Los Azulejos de Toronto enfrentan hoy precisamente a la novena angelina, en duelo en el que serán locales en el Rogers Centre. Los otros duelos de la serie ante Shohei Ohtani y compañía son mañana y el miércoles. Posteriormente vendrán tres enfrentamientos contra los Minnesota Twins.

Los Blue Jays han tenido un inicio irregular en la MLB 2026, pues al partido de esta tarde ante los Dodgers llegan con marca de cuatro victorias y cinco derrotas. Son terceros en el Este de la Liga Americana, superados por los Yankees y los Rays. Toronto solamente supera en su división a los Baltimore Orioles y a los Boston Red Sox, que no son campeones desde el 2018.

Brandon Ivar Valenzuela

Nacimiento: 2 de octubre del 2000

Lugar de origen: Hermosillo, Sonora

Debut en MLB: 5 de abril del 2026

Equipo: Toronto Blue Jays

EVG