San Diego Padres derrota a Arizona Diamondbacks en el primer juego de la MLB Mexico City Series 2026

Jugadores de San Diego celebrando una de las carreras en el partido.

Llegó el fin de semana que todos los aficionados al béisbol en México estaban esperando, pues se llevó a cabo el primer juego de la MLB Mexico City Series entre los Padres y los Diamondbacks, encuentro que se llevó el conjunto de San Diego por marcador de 6-4.

Con un Estadio Harp Helú lleno, los Diamondbacks iniciaron ganando en el cotejo; fue José Fernández quien consiguió un doble al fondo del jardín central para que Nolan Arenado e Ildemaro Vargas tocaran el plato.

¡Sigue la pirotecnia en la Mexico City Series! 🇲🇽🎇⚾ Cuadrangular solitario de Ty France 🚀 para poner a los Padres en la pizarra pic.twitter.com/b5gnWwIZDB — MLB México (@MLB_Mexico) April 25, 2026

En el siguiente turno al bate apareció el mexicano Alek Thomas, quien antes de que iniciara el partido salió al diamante envuelto en la Bandera de México para saludar a su gente. Thomas logró un cuadrangular por el jardín derecho y junto a José Fernández dieron la vuelta para poner el tablero 4-0.

Lamentablemente para el conjunto de Arizona, el resto del encuentro fue totalmente para la novena de San Diego, la fiesta de los Padres inició en la parte alta de la quinta entrada cuando Ty France mandó la pelotita fuera del parque para poner la primera carrera a favor de San Diego.