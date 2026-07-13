¿Quién era Hamad bin Khalifa Al Thani, el ex emir de Qatar que pasó a la historia del Mundial junto a Lionel Messi?

La imagen de Hamad bin Khalifa Al Thani colocando el bisht a Lionel Messi dio la vuelta al mundo.

El futbol mundial está de luto tras confirmarse la muerte de Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emir de Qatar y uno de los principales responsables de que la Copa del Mundo 2022 se disputara por primera vez en Medio Oriente.

El ex mandatario falleció a los 74 años, dejando un legado que marcó para siempre la historia del deporte y una imagen inolvidable junto a Lionel Messi durante la ceremonia de premiación en Doha.

El gobierno qatarí confirmó el fallecimiento y decretó jornadas de luto oficial en memoria de quien gobernó el país entre 1995 y 2013, periodo en el que impulsó una profunda transformación económica, política y deportiva que colocó a Qatar en el centro del escenario internacional.

🇶🇦Qatar’s Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani carried the coffin of his father, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, during the funeral prayer in Doha



Qatar has declared four days of national mourning. pic.twitter.com/GF8gUoUYH0 https://t.co/xgSC0pfjOD — The Saviour (@TheSaviour) July 12, 2026

El emir que llevó el Mundial a Qatar

Durante su mandato, Hamad bin Khalifa Al Thani encabezó el proyecto que permitió a Qatar obtener la sede del Mundial 2022, luego de que la FIFA anunciara en 2010 que el país organizaría la máxima justa del futbol.

Aquella decisión cambió la historia del deporte al convertir a Qatar en el primer país de la región en albergar una Copa del Mundo. Además, detonó una inversión multimillonaria en infraestructura, estadios, transporte y desarrollo deportivo que posicionó al emirato como uno de los principales actores dentro del futbol internacional.

Aunque dejó el poder en 2013 para ceder el cargo a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, el proyecto mundialista continuó bajo la misma línea y culminó con la realización del torneo en 2022.

🔴 Samuel Eto’o rend hommage à l’ancien émir du Qatar, Cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani, décédé ce dimanche à 74 ans :



« Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux



À Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani

Émir de l’État du Qatar

Qu’Allah le protège et… pic.twitter.com/nAx6mcup6O — AllezLesLions (@AllezLesLions) July 12, 2026

La imagen histórica junto a Lionel Messi

Uno de los momentos que inmortalizó a Hamad bin Khalifa Al Thani ocurrió tras la final entre Argentina y Francia, cuando participó en la ceremonia de premiación junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Antes de que Lionel Messi levantara la Copa del Mundo, el ex emir colocó sobre los hombros del capitán argentino el tradicional bisht, una prenda ceremonial utilizada en el mundo árabe para distinguir a personajes de gran relevancia.

A los 74 años, murió Hamad bin Khalifa Al Thani, exemir de #Qatar



Fue una de las figuras centrales del Mundial de 2022 y protagonizó una de las imágenes más recordadas de la final, al entregarle el trofeo a #Messi, junto a #Infantino. pic.twitter.com/mkK1WBJU7Q — cʰᵃʳˡʸ. 📻 (@calfro79) July 13, 2026

Aquella fotografía recorrió el planeta y se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la historia de los Mundiales, simbolizando la unión entre la cultura qatarí y la consagración del considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.

El gesto generó debate en distintos sectores, pero terminó formando parte del recuerdo imborrable de la histórica conquista de Argentina en Doha.

Un legado que transformó al futbol

Más allá de su trayectoria política, Hamad bin Khalifa Al Thani será recordado como el dirigente que apostó por utilizar el deporte como herramienta de proyección internacional para Qatar.

Su visión permitió que el país organizara uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y consolidó una estrategia basada en el crecimiento del futbol mediante inversiones, alianzas y presencia dentro de los principales organismos internacionales.

Con su fallecimiento concluye la historia de uno de los personajes más influyentes en la organización del Mundial de Qatar 2022, un torneo que cambió la historia de las Copas del Mundo y que dejó para siempre una imagen imborrable junto a Lionel Messi.

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