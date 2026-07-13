¿Qué es el mapache que carga Haaland, cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

La imagen de Erling Haaland con un mapache en brazos generó revuelo en redes sociales, pues los aficionados se preguntaban qué era exactamente lo que llevaba el ariete de Noruega y el misterio se resolvió.

El animal que Haaland llevaba en el aeropuerto era real. Se trata de un mapache disecado que compró en una tienda de Dallas, Texas, durante la Copa del Mundo 2026. Es conocido como “Whiskey Raccoon”,y es un mapache sosteniendo una botella de whiskey. El artículo cuesta al rededor de 750 dólares. De acuerdo a reportes, el Androide compró este peculiar mapache en una tienda llamada Wild Bill’s Western Store.

Es un recuerdo exótico que Haaland adquirió mientras su selección competía en el máximo escenario del deporte. Dallas fue uno de los sitios en donde los noruegos estuvieron y el ariete también aprovechó para probarse unas botas de vaquero.

El Vikingo más famoso de la actualidad es uno de los personajes más queridos del Mundial 2026, pues su carisma dentro y fuera de la cancha lo vuelven un imán para los aficionados.

Fans amenazan de muerte a jugador de Noruega tras el Mundial 2026

Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, comenzó a recibir amenazas de muerte e incluso mensajes donde le pedían que se quitara la vida después de una acción que involucró a Erling Haaland durante el partido del Mundial 2026 frente a Inglaterra.

Todo ocurrió luego de que el atacante decidiera rematar al arco en un contragolpe en lugar de asistir a Haaland, quien aparecía sin marca. La oportunidad terminó desperdiciándose y, minutos después, Inglaterra empató el encuentro antes de terminar imponiéndose 2-1 en tiempo extra.

La situación escaló rápidamente cuando Lena Selnes, pareja del futbolista, publicó en Instagram varias capturas de pantalla donde mostró algunos de los mensajes que han recibido.

“Dile a tu marido que se vaya de Noruega y se tire por un precipicio”, “Coge a tu novio y muérete; es la única manera” y “Vamos a matarlo”, fueron algunos de los mensajes que recibió el futbolista.

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