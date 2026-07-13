¡Llévele, llévele! Ofrecen a SÓLO 20 pesos playeras de Pumas campeón del Clausura 2026

A 20 pesos se remató la playera de Pumas campeón del Clausura 2026.

A casi dos meses de que Pumas perdió la final de la Liga MX contra Cruz Azul, afuera de Ciudad Universitaria hubo vendedores que remataron el jersey que hace alusión al malogrado título de los felinos en el Torneo Clausura 2026 a solamente 20 pesos.

Los vendedores ofrecieron las playeras de Pumas campeón del Clausura 2026 afuera del Estadio Olímpico Universitario antes del partido amistoso contra América de Cali, que se impuso 1-0 a los auriazules en el primer duelo de argentino Esteban Solari como nuevo timonel de los felinos.

Qué triste.

Estadio Olímpico. Puma Fan Fest.

Rematan de a 20 pesos la playera de Pumas Campeón.

Tenía las 8 estrellas, los nombres de los presuntos campeones y hasta un arte en el frente con Carrasquilla, Keylor y Efra. pic.twitter.com/uK22zpgEPr — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) July 13, 2026

“Campeones Clausura 2026″ dice el jersey en el que aparecen Jordan Carrillo, Keylor Navas y Efraín Juárez, quien dejó la dirección técnica de Pumas tras la final perdida ante Cruz Azul en el Clausura 2026, derrota que impidió que la entidad capitalina rompiera con una racha de 15 años sin levantar el título de campeón de la Liga MX.

¿Cuál fue el último título de Liga MX que ganó Pumas?

Pumas no es campeón de la Liga MX desde el Torneo Clausura 2011, cuando conquistó su séptima estrella luego de derrotar por marcador global de 3-2 a Monarcas Morelia en la gran final.

Guillermo Vázquez era el director técnico de aquel conjunto auriazul, en el que se encontraban futbolistas como Juan Francisco Palencia, Dante López, Efraín Velarde y Darío Verón, entre otros.

En la Liguilla de aquel Clausura 2011, Pumas eliminó en cuartos de final a Monterrey y en semifinales a las Chivas. Sus tres series de Liguilla las cerró de local, pues acabó en la segunda posición de la clasificación abajo de Tigres, que fue eliminado por el Guadalajara en cuartos de final.

Pumas comienza nueva aventura en el Apertura 2026

Sin Efraín Juárez, Pumas comienza una nueva etapa en el Apertura 2026, el torneo posterior al doloroso subcampeonato frente a Cruz Azul, ahora bajo las órdenes del argentino Esteban Solari, quien llega procedente del Pachuca.

Con la baja confirmada de Jordan Carrillo, quien se fue a Chivas, el club de la UNAM arranca esta nueva campaña con la misión de ser de nuevo un equipo difícil de vencer y estar en los primeros lugares de la tabla.

Pumas inicia su andar en el Apertura 2026 el sábado 18 de julio, cuando reciba al Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario en duelo de la Jornada 1.

EVG