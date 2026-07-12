Pumas pierde ante el América de Cali en partido amistoso antes del inicio de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM tuvieron su último partido de preparación de cara al arranque del nuevo torneo de la Liga MX y aunque se vivió una fiesta en el Estadio Olímpico Universitario, en la cancha los felinos cayeron por 1-0 en duelo internacional amistoso ante el América de Cali.

En el primer tiempo del juego los Pumas salieron con el nuevo uniforme azul, que ha dividido opiniones. Al 34′ el conjunto de Cali abrió el marcador luego de un error en la zona baja de Ángel Azuaje. El central atacó mal el balón en el área chica, se enredó para despejar el balón, situación que Yeison Guzmán aprovechó.

🔥 Yeison Guzmán dijo presente en el marcador y encendió la pasión Roja. ❤️ pic.twitter.com/a0WAbgi4HY — América de Cali (@AmericadeCali) July 12, 2026

No fue el juego ni el resultado esperado para el equipo de Esteban Solari, quien asumió la dirección técnica de Pumas luego de la salida de Efraín Juárez. Solari fue exjugador de los felinos y aunque estuvo poco tiempo, con sus goles dejó grandes recuerdos en la hinchas auriazules.

El equipo colombiano visitó la CDMX en el marco de la segunda edición del Pumas Fan Fest, en donde además del partido hubo una función de lucha libre, área de juegos para niños, zona de comida y muchas actividades para los aficionados universitarios.

En la segunda mitad el Club Universidad estrenó el uniforme de visita, el blanco. También el portero y capitán Keylor Navas vistió la nueva indumentaria que utilizará en el Torneo Apertura 2026.

Pumas presenta a sus nuevos refuerzos

El juego del Pumas Fan Fest sirvió para que los refuerzos hicieran su presentación ante su nuevo público. Francisco Sebastián Córdova arrancó el cotejo como titular y Cristian Chicote Calderón entró de cambio.

Tuvieron acción los Mundialistas Pedro Vite y Guillermo Martíenez. Vite fue el mejor jugador de la Selección de Ecuador en el torneo de Norteamérica y se dice que podría salir del equipo, pues hay clubes en Europa que sondean de cerca al mediocampista.

Por su lado, el Memote entró de cambio en la segunda parte, pero al igual que en su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, no pudo hacer mucho y salvo un par de remates desviados, no tuvo mayor incidencia en el compromiso.

El Torneo Apertura 2026 para los Pumas inicia el próximo sábado 18 de julio, en una reedición de las semifinales del torneo pasado ante los Tuzos del Pachuca. El cotejo forma parte de la Jornada 1 y se realiza a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

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