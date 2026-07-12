¡Así reapareció Memo Ochoa! Lo que hicieron en su cumpleaños sorprendió a todos en el Baby’O de Acapulco (VIDEO)

El exportero mexicano fue ovacionado por los asistentes mientras revivían sus momentos más memorables con el Tricolor.

Guillermo Ochoa volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez lejos de las canchas. Apenas unos días después de anunciar su retiro del futbol profesional, el histórico guardameta mexicano celebró su cumpleaños 41 en el emblemático Baby’O de Acapulco, donde recibió un homenaje que sorprendió a los asistentes.

El exportero de la Selección Mexicana, quien puso fin a una carrera de más de dos décadas tras la eliminación del Tricolor en los octavos de final del Mundial 2026, disfrutó de unas vacaciones en el puerto guerrerense antes de comenzar una nueva etapa en su vida.

Proyectaron las mejores atajadas de Memo Ochoa

Durante la celebración, las pantallas gigantes del Baby’O proyectaron algunos de los momentos más recordados de la trayectoria de Paco Memo, especialmente sus espectaculares intervenciones con la Selección Mexicana en las diferentes Copas del Mundo.

En los videos también apareció el mensaje de “Feliz cumpleaños Memo Ochoa”, mientras los asistentes respondían con aplausos y ovaciones para quien es considerado uno de los mejores porteros en la historia del futbol mexicano.

En las imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales también se observa a Ochoa acompañado por su esposa Karla Mora y por el empresario Carlos Slim Domit, disfrutando del festejo entre sonrisas y muestras de cariño.

Una carrera histórica con el Tricolor

La celebración llega apenas unos días después de que Guillermo Ochoa anunciara oficialmente su retiro del futbol profesional.

El guardameta se despidió tras participar en su sexta Copa del Mundo, convirtiéndose en uno de los pocos futbolistas en la historia que disputaron seis ediciones mundialistas.

Aunque en el Mundial 2026 únicamente tuvo actividad en el partido frente a Chequia, su presencia representó un reconocimiento a una carrera que marcó a varias generaciones de aficionados mexicanos.

Entre sus mayores logros destacan sus inolvidables actuaciones frente a Brasil en 2014, Alemania en 2018 y múltiples actuaciones que lo consolidaron como referente del futbol nacional.

Hasta el momento, Memo Ochoa no ha confirmado cuál será el siguiente paso de su carrera. Aunque dejó las canchas como jugador profesional, todavía no revela si continuará ligado al futbol como entrenador, directivo o analista deportivo.

Por ahora, el histórico guardameta disfruta de unas merecidas vacaciones mientras recibe el reconocimiento de aficionados que siguen recordando las atajadas que lo convirtieron en una de las máximas leyendas del Tricolor.

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