Mexicana Fátima Bosch habla sobre el supuesto romance con Jude Bellingham, figura de Inglaterra en el Mundial 2026

Las especulaciones surgieron únicamente por publicaciones virales en redes sociales durante el Mundial 2026.

Las redes sociales volvieron a convertir una simple especulación en tendencia durante el Mundial 2026. En los últimos días, miles de usuarios comenzaron a relacionar sentimentalmente a Fátima Bosch con Jude Bellingham, figura de Inglaterra y del Real Madrid, pese a que nunca existió una fotografía, encuentro o interacción entre ambos.

El tema alcanzó tal dimensión que la propia Miss Universo 2025 fue cuestionada por la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde finalmente decidió responder al rumor que se hizo viral.

Fátima Bosch responde a los rumores con Jude Bellingham

Lejos de molestarse, Fátima Bosch tomó con humor las especulaciones y reconoció que sí ha visto las publicaciones que la emparejan con el mediocampista inglés.

“Fíjate que he visto un montón en Instagram que me han shippeado con él. Digo, juega súper bien futbol, pero lo tendría yo que conocer“, comentó.

La modelo mexicana también dejó claro cuál es el aspecto más importante para ella al momento de conocer a una persona.

"O sea, esté guapo o no, yo creo que lo importante es que sea buena persona“, agregó.

Con esas declaraciones, Bosch explicó que jamás ha tenido contacto con Jude Bellingham y que cualquier opinión sobre él tendría que surgir después de conocerlo personalmente.

Todo comenzó en redes sociales

El supuesto romance nació exclusivamente en TikTok, Instagram y X, donde aficionados comenzaron a compartir videos editados, montajes y publicaciones imaginando una relación entre ambas figuras.

El fenómeno tomó fuerza durante el Mundial 2026, especialmente después de la eliminación de México frente a Inglaterra, y rápidamente acumuló millones de reproducciones.

Sin embargo, nunca existió evidencia de algún encuentro entre ambos personajes.

Además, diversos medios internacionales recuerdan que Jude Bellingham ha sido relacionado desde 2025 con la modelo e influencer estadounidense Ashlyn Castro, con quien incluso fue visto en varias ocasiones durante la Copa del Mundo.

Así, las palabras de Fátima Bosch terminaron por aclarar que todo se trató de una historia creada por los usuarios de redes sociales y no de un romance real con una de las principales figuras del futbol internacional.

ice