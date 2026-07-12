Erling Haaland y futbolistas de Noruega fueron captados en un club nocturno tras ser eliminados del Mundial 2026 (VIDEO)

Noruega realizó un gran trabajo en el Mundial 2026 al llegar a los cuartos de final del torneo, pero lamentablemente cayeron eliminados a manos de Inglaterra; sin embargo, eso no impidió que Erling Haaland y sus compañeros se fueran de fiesta tras el partido ante los Tres Leones.

En redes sociales circula un video en el que se puede ver al Androide bailando en una zona exclusiva de un club nocturno en Miami, aunque no se ve que estén ingiriendo bebidas alcohólicas, ya que tienen botellas de agua y latas de bebidas energizantes delante de ellos. Lo que sí se logra ver es que la están pasando muy bien bailando.

O Haaland curtindo uma festinha, todo engraçadinho dançando e tomando um drinkzinhoopic.twitter.com/hnTBbuaa66 — mandi 𐚁 HAALAND (@heyymandi) July 12, 2026

Noruega se despidió del Mundial como una de las mejores ocho selecciones

Noruega tuvo el apoyo de miles de aficionados fuera de su país en su partido ante Inglaterra y, a pesar de que abrieron el marcador en la cancha del Estadio Miami, los Tres Leones lograron darle la vuelta gracias a un Jude Bellingham que está imparable.

Los vikingos firmaron una gran actuación en el torneo de la FIFA y culminaron entre las ocho mejores selecciones del mundo, después de cuatro victorias y solo dos derrotas en seis compromisos.

Además, Erling Haaland estuvo compitiendo hombro a hombro con Kylian Mbappé y Lionel Messi por la Bota de Oro del Mundial; sin embargo, tras su eliminación, quedó con siete tantos, mientras que el argentino y el francés ya suman ocho anotaciones en lo que va del certamen.

Saw Haaland and the rest of the Norway squad at club E11even in Miami tonight pic.twitter.com/6k4stoTtDq — Saun (@saun876) July 12, 2026

¿Cuál es el siguiente reto de Noruega?

Noruega ya se coloca como un combinado difícil de enfrentar en la UEFA y en los siguientes torneos que hay en puerta será favorito en busca del título de los diferentes certámenes.

El próximo reto de los vikingos será en septiembre de este año, cuando inicien la fase de grupos de la UEFA Nations League. Su primer compromiso será frente a Dinamarca el día 24 del mes antes mencionado.

En ese mismo torneo se enfrentarán ante Portugal y Gales, rivales a los que se medirá entre finales de septiembre y principios de octubre, así que el equipo técnico de Noruega deberá comenzar a preparar estos compromisos.

DCO