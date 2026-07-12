¿Cuántos títulos de Grand Slam tiene Jannik Sinner tras su victoria en Wimbledon ante Zverev?

Jannik Sinner sigue escribiendo su carrera en el tenis profesional y lo hace a pasos agigantados, siendo el primer lugar del ranking de la ATP y sumando títulos de Grand Slam a su vitrina personal. Este año ha disputado solo una final de Major y fue la de Wimbledon en la que venció ante Alexander Zverev.

Una dura derrota ante Juan Manuel Cerúndolo lo dejó fuera del Roland Garros de este año en la segunda ronda del torneo, así que tendrá que esperar hasta la siguiente temporada para poder pelear por su primer título en el Abierto de Francia, el único cetro de Grand Slam que le hace falta en su carrera profesional.

¿Cuántos títulos de Grand Slam tiene Jannik Sinner?

Jannik Sinner es de los mejores jugadores de tenis del mundo y lo demuestra en cada torneo que disputa, además de tener una fuerte rivalidad con Carlos Alcaraz, quien nos ha regalado grandes enfrentamientos contra El Zorro. El italiano suma cinco títulos de Grand Slam en su carrera.

Australian Open - 2 títulos

US Open - 1 título

Wimbledon - 2 títulos

Además de sus cinco títulos de Grand Slam, Jannik Sinner ha conseguido 10 trofeos de torneos Masters 1000; el último fue este año en Roma, venciendo a Casper Ruud en la final por parciales de 6-4 y 6-4. El italiano solo ha perdido cuatro finales de este tipo de torneos.

Winning here marks greatness. Defence leaves no doubt.



Jannik Sinner is the 2026 Gentlemen's Singles Champion. #Wimbledon pic.twitter.com/q6nsk2PYiK — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026

¿Cuándo inició la rivalidad entre Alexander Zverev y Jannik Sinner?

Pasan los años y los torneos y las rivalidades comienzan a crecer dentro del tenis profesional. Alexander Zverev y Jannik Sinner iniciaron su enfrentamiento histórico en 2020 cuando se midieron en los octavos de final de Roland Garros.

En aquella ocasión, Jannik Sinner se llevó la victoria en cuatro sets para derrotar 3-1 al alemán; después de eso se han vuelto a enfrentar en 13 ocasiones y cinco de ellas en un Grand Slam, incluyendo la de este año en Wimbledon.

Su enfrentamiento más reciente fue en el Masters 1000 de Madrid, enfrentamiento en el que el Zorro terminó ganando por dos sets a cero para coronarse campeón en la capital española.

DCO