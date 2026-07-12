Jannik Sinner derrota a Alexander Zverev y se convierte en bicampeón de Wimbledon

Jannik Sinner vence a Alexander Zverev en cuatro sets para convertirse en bicampeón de Wimbledon. El tenista italiano derrotó a su rival en 3 horas y 46 minutos por parciales de 6-7, 7-6, 6-3 y 6-4 para seguir en el cetro del torneo más longevo en la historia del deporte blanco.

El partido entre las dos raquetas europeas no solo fue una intensa final de Wimbledon, sino que se convirtió en una batalla de poder a poder entre dos de los mejores tenistas del mundo para definir quién se quedaría con el título en el césped sagrado del All England Club.

Winning here marks greatness. Defence leaves no doubt.



Jannik Sinner is the 2026 Gentlemen's Singles Champion. #Wimbledon pic.twitter.com/q6nsk2PYiK — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026

El primer set fue muy disputado entre ambas raquetas, con intercambios de golpes bastante largos y varios aces que provocaron las palmas del público. El italiano y el alemán pelearon durante una hora y cuatro minutos para definir al ganador del primer episodio y ninguno cedió su saque durante los 12 juegos. Fue Sascha Zverev el vencedor después de un tie break que necesitó de 16 puntos para decidir al vencedor.

Jannik Sinner disputó su primera final de Grand Slam de este año, después de quedar fuera del Australian Open en semifinales y de Roland Garros en segunda ronda, mientras que Alexander Zverev venía con mejor rendimiento después de ganar el título del Abierto de Francia hace algunas semanas frente a Flavio Cobolli.

En cuanto inició la segunda manga, El Zorro lucía desconcentrado y no tan fino en sus golpes después de dejar ir el primer set del compromiso. El italiano mandaba la pelota fuera del campo con su revés y no encontraba su mejor tenis en la Cancha Central de Wimbledon.

Para el segundo episodio del encuentro ambos seguían sin quebrar el servicio del contrario y Alexander Zverev lucía un poco mejor sobre la pista, pero llegando el segundo tie break del cotejo, Jannik Sinner comenzó a desplegar su mejor tenis y se llevó la segunda manga sin complicaciones.

La última vez en la historia del torneo que una final se fue a tie break en los dos primeros sets ocurrió en 2015 cuando Novak Djokovic venció a Roger Federer en cuatro sets por parciales de 7-6(1), 6-7(10), 6-4, 6-3.

En el séptimo juego de la tercera manga, Alexander Zverev sufrió una caída aparatosa por la que se comenzó a tocar la rodilla derecha. A pesar de ganar el punto, Jannik Sinner se acercó a su rival antes de celebrar para cerciorarse que todo estuviera bien con el alemán, que se levantó sin problema y pudo seguir en la contienda.

Durante el encuentro existieron dos puntos de inflexión y ambos los provocó Jannik Sinner al conseguir dos quiebre de servicio en contra de Alexander Zverev, el primero ocurrió en el octavo juego del tercer set y el segundo en el séptimo game de la cuarta manga.