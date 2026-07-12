¿De qué murió Jayden Adams, jugador de Sudáfrica? Esto dijo la SAFPU

El torneo de futbol para elegir al país que se haya desempeñado mejor durante los partidos continúa disputándose; y mientras para muchos continúa la celebración, en algunos otros se registran tragedias.

El mundo de futbol sudafricano se encuentra de luto, pues el Sindicato de Jugadores de Fútbol de Sudáfrica (SAFPU) dio a conocer que el centrocampista Jayden Adams perdió la vida a los 25 años de edad.

Además, la pareja sentimental de Jayden Adams, Aqueelah Chloe Adendorf, también confirmó esta noticia con una publicación acompañada de un emotivo mensaje en sus redes sociales.

¿De qué murió Jayden Adams?

De acuerdo con la información que se conoce, el cuerpo de Jayden Adams fue localizado el 11 de julio en una localidad de la carretera Military Road de Schosche Kloof; sin embargo, se deben realizar las investigaciones correspondientes para determinar la causa de muerte.

Además, el ministro de deportes sudafricano, Gayton McKenzie precisó que aún no se ha determinado la causa de muerte de Jayden Adams, por lo que pidió a los medios respeto para los familiares del futbolista, e hizo un llamado para no emitir especulaciones.

Rest in perfect Peace my Boy 🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲 pic.twitter.com/UwA0pxGkL7 — Gayton McKenzie (@GaytonMcK) July 11, 2026

En su comunicado, el SAFPU lamentó la muerte de quien fuera centrocampista del Mamelodi Sundowns, y quien además compitió recientemente en el Mundial con los Bafana Bafana.

“Jayden había representado recientemente a Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, llevando las esperanzas de la nación con orgullo, valentía y distinción. Su fallecimiento es una pérdida inconmensurable para su familia, compañeros de equipo, clubes, la comunidad futbolística y el país en general” se lee en el comunicado.

El SAFPU también envió sus condolencias a la familia Adams y a los clubes de futbol de los que formó parte el centrocampista: “El fútbol sudafricano ha perdido a un jugador talentoso, un orgulloso servidor del deporte y una vida joven que aún tenía mucho que ofrecer.”

Por su parte, Aqueelah Chloe Adendorf dejó ver lo afectada que se encuentra por la noticia, pues aseguró que no tiene palabras para describir lo que siente, y agradeció a Jayden Adams por los momentos que pudieron compartir.

“Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo. Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día” se lee en la publicación.

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