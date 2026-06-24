Sudáfrica sorprende y vence a Corea del Sur, para avanzar a 16vos de final como segundo lugar del Grupo B

La Selección de Sudáfrica celebra su gol ante Cora del Sur en la Copa del Mundo 2026

De manera sorpresiva la Selección de Sudáfrica derrotó a Corea del Sur para meterse a los dieciseisavos de final como el segundo lugar del Grupo A. Los Bafana Bafana marcaron en el segundo tiempo el único tanto del compromiso y mandaron a los surcoreanos al tercer puesto del sector, complicando su pase a la siguiente ronda.

Thapelo Maseko abrió el marcador al minuto 63. El equipo africano aprovechó una descolgada por la banda izquierda en donde atacaron con superioridad numérica. El pase llegó de un extremo a otro y Maseko definió potente a primer poste para vencer al arquero rival.

¡Gooooool de Sudáfrica!



Maseko define con la pierna izquierda y pone en ventaja a los sudafricanos. pic.twitter.com/IiRw2SQAnh — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 25, 2026

Sudáfrica vino de menos a más en la Copa del Mundo, primero perdieron ante México en la inauguración, en su segundo encuentro rescataron el empate ante Chequia y en el cierre de la fase de grupos derrotaron a Corea del Sur para meterse de a la siguiente ronda del torneo internacional.

Thapelo Maseko fue el que le dio la victoria a los Bafana Bafana en la cancha del Estadio Monterrey. Tshepang Moremi llegó por la banda izquierda hasta el área de Corea del Sur y mandó la esférica al corazón de los 16.50 donde Maseko recibió la esférica y en su segundo toque mandó a guardar la de gajos al fondo de la red para festejar con sus compañeros.

Es la primera ocasión en la que Sudáfrica disputará las eliminatorias de una Copa del Mundo. Los Bafana Bafana tienen cuatro participaciones en el torneo de la FIFA, pero por fin podrán disputar la segunda ronda de la competencia en busca de llegar lo más lejos posible.

Bafana Bafana enter the history books as they progress to the next round of the FIFA World Cup for the first time ever thanks to a Thapelo Maseko goal in the 2nd half#BafanaPride #BafanaBafana #FIFAWorldCup pic.twitter.com/XGjpH7JToc — Bafana Bafana (@BafanaBafana) June 25, 2026

Sudáfrica comenzará su preparación de cara a su partido de dieciseisavos de final y ya conocen al rival que enfrentarán en la siguiente ronda del certamen. El conjunto de Hugo Broos tendrá que verse las caras con Canadá en busca de su boleto a los octavos de final de la competencia.

El compromiso entre los sudafricanos y los canadienses se llevará a cabo el domingo 28 de junio del 2026 en la cancha del Estadio de Los Ángeles en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO