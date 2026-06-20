Jugadores de Sudáfrica reciben lujosos y carísimos regalos tras lograr su primer punto en el Mundial 2026

Jugadores de Sudáfrica celebran su gol ante Chequia en la segunda jornada del Mundial 2026.

Los futbolistas y el cuerpo técnico de la selección de Sudáfrica fueron premiado tras sumar su primer punto en el Mundial 2026 con el empate ante Chequia, al recibir exclusivas piezas de joyería que están valuadas en más de 50 mil dólares cada una.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, los integrantes de Bafana Bafana recibieron este lujoso obsequio como parte de un acuerdo comercial entre la Asociación Sudafricana de Futbol y la firma Icebox, una joyería estadounidense.

Fue la propia empresa la que difundió en redes sociales la entrega de las lujosas joyas a los miembros de Sudáfrica, que rescató el 1-1 ante Chequia en los últimos minutos del duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la Copa del Mundo 2026.

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Sudáfrica se mantiene con vida en el Mundial 2026

El punto que Sudáfrica consiguió al igualar 1-1 contra Chequia mantiene al equipo dirigido por el belga Hugo Broos con posibilidades de clasificar a la segunda fase del Mundial 2026.

Una derrota ante los europeos habría significado la eliminación para la selección africana, que venía de una derrota de 2-0 a manos de México en el partido inaugural.

¿Cuándo es el próximo partido de Sudáfrica en el Mundial 2026?

Sudáfrica debe vencer a Corea del Sur en la tercera y última jornada del Grupo A para superar en la clasificación al cuadro asiático y aspirar al segundo o tercer lugar del sector, dependiendo el resultado entre el coanfitrión México y Chequia.

Ambos juegos se llevarán a cabo de manera simultánea el miércoles 24 de junio. El Estadio Monterrey recibirá el choque entre los Bafana Bafana y los Guerreros Taegeuk, mientras que el duelo entre el Tricolor y el equipo checo tendrá como sede el Estadio Ciudad de México.

Independientemente de lo que ocurra, México ya tiene asegurado el liderato del Grupo A, pero el segundo lugar sigue abierto entre las otras tres selecciones, aunque Corea del Sur tiene ventaja al acumular tres unidades, mientras que Sudáfrica y Chequia solamente tienen una.

EVG