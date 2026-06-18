Sudáfrica rescata el empate ante Chequia en Atlanta y ambas selecciones suman su primer punto

Chequia y Sudáfrica siguen peleando por un puesto en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero después de su empate a un gol en la cancha del Estadio Atlanta, el panorama se nubla para ambas selecciones que tendrán que buscar una victoria obligada en la última fecha de la fase de grupos.

El conjunto europeo volvió a vivir algo parecido a lo que ocurrió en el partido ante Corea del Sur, tenían la victoria en sus manos pero el planteamiento del segundo tiempo no fue el mejor para detener las embestidas de los Bafana Bafana que en los últimos minutos del cotejo lograron rescatar su primer punto del torneo internacional.

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El marcador se abrió al minuto 6 de tiempo corrido cuando Sudáfrica seguía acomodándose en el terreno de juego. Michal Sadílek recibió la esférica por parte de Alexandr Sojka y de primera intención definió son un tiro cruzado para poner arriba en el tablero a los checos, que dejaron escapar la victoria por segundo encuentro consecutivo.

Los equipos se fueron al medio tiempo con la ventaja para Chequia en el tablero, pero con varias aproximaciones de Sudáfrica, que demostraban que conforme pasaban los minutos, empezaban a mejorar su juego en Atlanta, metiendo en su propio campo a los pupilos de Miroslav Koubek.

En la parte complementaria, la escuadra africana fue mejor en juego y creando oportunidades de peligro. Pasando la barrera de los 80 minutos una mano dentro del área de Chequia, le abrió la puerta a los Bafana Bafana para igualar el marcador, una mano que no tuvo que ser revisada, ya que la silbante Tori Pensi la vio de inmediato y no dudó en marcar la pena máxima.

¡GOOOLLL DE SUDÁFRICA! ⚽🔥 ¡DESDE LOS 11 PASOSSS! 🤩🤩 Teboho Mokoena cobra el penal y pone a Sudáfrica en el marcador 🫡#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/a93nu10sas — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 18, 2026

Teboho Mokoena, mediocampista del Mamelodi Sundowns, fue el encargado de pararse enfrente de Matej Kovar y en cuanto sonó el silbatazo de la juez central, cerró los ojos, suspiro y corrió para rematar la pelota. Con un disparo potente engaño al arquero rival para igualar los cartones en el electrónico.

Tras el empate por parte de Sudáfrica, el partido se abrió un poco, pero los pupilos de Hugo Broos seguían controlando la posesión en el campo y tuvieron más jugadas de peligro contra el marco de los checos, aunque sin poder concretar por el muro rojo que estaba plantado en el área de Matej Kovar.

El próximo partido para ambas selecciones será de vida o muerte, Chequia se medirá ante México en la cancha del Estadio Ciudad de México el miércoles 24 de junio y Sudáfrica se verá las caras con Corea del Sur el mismo día en el Estadio Monterrey.

DCO