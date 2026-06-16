Messi hace un triplete y es el máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo (VIDEO)

Lionel Messi celebra uno de sus tres goles en el Argentina vs Argelia de la Copa del Mundo 2026

El delantero argentino Lionel Messi, en el Argelia vs Argentina de Norteamérica 2026, se convirtió en el máximo anotador histórico de la Copa del Mundo empatando al alemán Miroslav Klose con 16 goles.

El triplete de La Pulga en Kansas lo coloca en la cima de los jugadores que más veces han celebrado una diana en Mundiales. Ante el combinado africano La Pulga superó en este apartado a Ronaldo Nazario, Gerd Muller y Kylian Mbappé.

Máximos goleadores de la Copa del Mundo

Lionel Messi-16

Miroslav Klose-16

Ronaldo-15

Gerd Muller-14

Kylian Mbappé-14

Just Fontaine-13

Pelé-12

Los goles de La Pulga por Mundial

Alemania 2006-1

Sudáfrica 2010-0

Brasil 2014-4

Rusia 2018-1

Qatar 2022-7

Norteamérica 2026-3

¡DOBLETE DE MESSI! ¡GOOOL DE ARGENTINA!

¡SOLO TÚ LIONEL!⚽🔥



¡Está a dos de ser el máximo goleador de Mundiales! #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/y5aJb3zfQD — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 17, 2026

Messi hace historia en la Copa del Mundo 2026

Antes del debut de Argentina en la Copa del Mundo 2026, Lionel Messi tenía 13 goles en Mundiales y estaba por debajo de Miroslav Klose (16), Ronaldo (15), Gerd Muller (14) y Kylian Mbappé (14) en la lista de los máximos anotadores de la justa.

En 76 minutos del choque ante Argelia el astro surgido de La Masía del Barcelona marcó tres goles para escribir su nombre con letras de oro, pero a la justa en Norteamérica le queda mucho recorrido y Mbappé podría cambiar las cosas.

¡LA ZURDA MAGICA! ✨🔥¡GOLAZO DE MESSI!

¡SOLO ÉL SABE HACER GOLES ASÍ! ✨🔥



Golazo golazo golazo ¡Eres la cabra! #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/SlpcbWcQvl — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 17, 2026

La jornada del 16 de junio vio el debut de Francia y Argentina en la Copa del Mundo 2026. Primero entró en acción del conjunto de Les Blues, que goleó 3-1 a Senegal, con doblete de Mbappé, que en ese momento llegó a 14 goles en mundiales y se colocó arriba de Messi.

Mbappé solo está a dos anotaciones de empatar a Messi con 16 tantos en la cima de los máximos anotadores. Durante el certamen que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá el control en el ranking puede cambiar constantemente.

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