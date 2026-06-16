Con triplete de Lionel Messi, Argentina golea a Argelia en su primer juego en la Copa del Mundo 2026

Lionel Messi se lució con un hat-trick en el triunfo de Argentina sobre Argelia en la Copa del Mundo 2026.

Legendario. Histórico. Triplete y otro capitulo dorado. No pudo ser mejor el estreno de Lionel Messi en su sexta y última Copa del Mundo con Argentina, pues hizo los tres goles en el triunfo de 3-0 sobre Argelia en Kansas City, dianas con las cuales empató al brasileño Ronaldo como el segundo máximo goleador en la historia.

El árbitro polaco Szymon Marciniak anuló un gol a Lionel Messi al minuto 6 luego de que el rosarino estaba ligeramente adelantado tras recibir un pase de Lautaro Martínez. Por la misma situación fue invalidado un tanto de los zorros del desierto al 9’, diana que había sido convertida por Farès Chaïbi.

¡LA ZURDA MAGICA! ✨🔥¡GOLAZO DE MESSI!

¡SOLO ÉL SABE HACER GOLES ASÍ! ✨🔥



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¡DOBLETE DE MESSI! ¡GOOOL DE ARGENTINA!

¡SOLO TÚ LIONEL!⚽🔥



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Pero el marcador se inauguró finalmente al minuto 17, cuando Lionel Messi se estrenó en su sexta y última justa con un zurdazo fuera del área, en una acción en la que el guardameta argelino, Luca Zidane, alcanzó a desviar el balón. El cancerbero de 28 años es hijo del legendario exmediocampista francés Zinedine Zidane, campeón del orbe en Francia 1998.

Lionel Messi empata a Miroslav Klose

La Pulga logró su segunda diana de la noche al minuto 60, al aprovechar un error de Luca Zidane, quien dejó el balón a su merced al no atacar de manera correcta el esférico tras un disparo de Alexis Mac Allister.

Fue un encuentro con la historia, pues con ese tanto el de Rosario empató al exdelantero brasileño Ronaldo como el segundo máximo anotador en la historia del magno evento de la FIFA con 15 dianas.

Y 16 minutos después, al 76’, se cerró el círculo. El jugador del Inter Miami concretó su triplete con un disparo raso y colocado de zurda para empatar las 16 anotaciones que el alemán Miroslav Klose logró entre Corea-Japón 2002 y Brasil 2014. Su récord en solitario le duró 12 años.

El destino quiso que Messi Cuccittini lograra este nuevo hito el día que cumplió 20 años exactos de haber jugado su primer duelo en el certamen, pues el 16 de junio de 2006 jugó 16 minutos en el 6-0 sobre Serbia y Montenegro en la fase de grupos de la justa celebrada en Alemania. El formado en el Barcelona asistió y anotó el último tanto aquel día en Gelsenkirchen.

EVG