Así es el intenso entrenamiento de Corea del Sur para enfrentar a México en el Mundial 2026 (VIDEO)

El entrenamiento de los surcoreanos se volvió viral en redes sociales, previo al duelo ante el Tricolor.

La Selección de Corea del Sur llegará al duelo contra México con una preparación poco convencional que ha llamado la atención en redes sociales.

En los días previos al partido del Grupo A del Mundial 2026, se viralizó un video donde los futbolistas asiáticos realizan un ejercicio diseñado para fortalecer los duelos físicos, una de las principales características del equipo dirigido por el técnico surcoreano Hong Myung-bo.

En las imágenes se observa a los jugadores disputar un balón aéreo y, de inmediato, soportar el impacto de un aparato con peso montado sobre un riel que simula el contacto hombro con hombro que suele presentarse durante un partido. El objetivo es mejorar la resistencia, el equilibrio y la capacidad para mantener la posesión del balón o ganar un remate pese a la presión del rival.

L’entraînement complètement fou du défenseur sud-coréen Shin Min-ha pour travailler les duels physiques 😳🇰🇷 pic.twitter.com/8uBlrOr4VZ — Vibes Foot (@VibesFoot) June 16, 2026

Un entrenamiento pensado para el contacto físico

La práctica llamó la atención por su intensidad. El defensor Shin Min-ha fue uno de los futbolistas que apareció realizando el ejercicio, el cual consiste en cabecear el balón y, enseguida, resistir el empuje de la máquina sin perder estabilidad.

Aunque este tipo de trabajos no es exclusivo de Corea del Sur, sí refleja la importancia que el cuerpo técnico le da a los enfrentamientos individuales, especialmente en acciones de pelota parada, balones divididos y jugadas aéreas, donde el contacto físico suele marcar la diferencia.

La disciplina en la preparación de los llamados “Tigres de Asia” ha sido uno de los aspectos más destacados por aficionados y especialistas, quienes consideran que estos métodos ayudan a desarrollar fuerza funcional para las exigencias del futbol moderno.

México busca dar otro paso hacia los octavos de final

El Tricolor, dirigido por Javier Aguirre, enfrentará a Corea del Sur este jueves en el Estadio Guadalajara, en un partido que podría acercarlo a los octavos de final del Mundial 2026.

Después de vencer 2-0 a Sudáfrica en su debut, la Selección Mexicana intentará aprovechar el apoyo de su afición para sumar su segunda victoria del torneo. Sin embargo, enfrente tendrá a un rival que también comenzó con el pie derecho tras imponerse 2-1 a la República Checa y que ha demostrado una preparación física que busca marcar diferencias durante los 90 minutos.

Más allá del video viral, el encuentro promete un choque de estilos entre el dinamismo del conjunto asiático y la experiencia del equipo mexicano, en un compromiso que podría definir buena parte del futuro de ambos en la fase de grupos.

Corea del Sur también vive tensión fuera de la cancha

La selección asiática no sólo ha sido noticia por sus entrenamientos. En los últimos días decidió limitar el contacto de sus jugadores con la prensa nacional después de que se filtraran comentarios críticos hacia el capitán Son Heung-min durante una práctica abierta.

La Asociación Coreana de Futbol calificó las expresiones como inapropiadas y anunció medidas para proteger al plantel durante el resto del Mundial, por lo que las entrevistas con medios surcoreanos quedaron restringidas fuera de las actividades oficiales de la FIFA.

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