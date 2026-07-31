Puebla vs Chivas: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 3 del Apertura 2026

Luego de sumar sus primeros tres puntos del campeonato, las Chivas Rayadas del Guadalajara se miden en la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX de visita a la Franja del Puebla. Es el primer partido de los rojiblancos fuera de casa.

Las dos primeras jornadas del certamen las Chivas jugaron en casa, el Estadio Akron, con saldo de una derrota y una victoria. Ahora ante el Puebla buscarán mejorar el nivel mostrado en un lento inicio de campaña.

Por su parte, la Franja se presenta con el mismo número de partidos ganados y perdidos. En su casa y ante su gente intentarán obtener tres puntos más y hacerlo ente uno de los proyectos más estables del futbol mexicano.

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🇦🇹 ¡TENEMOS PARTIDOOOO! 😎



🙌🏻 ¡EL REBAÑO SAGRADO BUSCARÁ LOS TRES PUNTOS EN PUEBLA! ¡FUERTES Y UNIDOS, ROJIBLANCOS! 🐐 pic.twitter.com/lA2Vx94IXG — CHIVAS (@Chivas) July 31, 2026

¿Dónde ver el Puebla vs Chivas de la Liga MX?

El partido entre Puebla y Chivas, correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, inicia este viernes 31 de julio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de Azteca 7.

Chivas viaja con plantilla completa a Puebla

El Rebaño Sagrado viajó a Puebla con equipo completo, lo que significa que Gabriel Milito contará con sus mejores jugadores para hacerle frente a una plantilla que es menor en valor. Con este panorama, aunque tienen el mismo récord al arrancar la campaña, los tapatíos son favoritos.

El arco estará comandado por Raúl Rangel, quien viene de hacer una gran campaña con México en la Copa del Mundo 2026. Además que hay varios regresos de elementos importantes para el funcionamiento del equipo.

Los rojiblancos recuperarían a Omar Govea, quien no fue convocado por Milito para el duelo ante los Bravos de Juárez por una molestia muscular. Bryan González, Richard Ledezma y Kevin Castañeda quedaron tocados tras el partido.

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