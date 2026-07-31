Hockey mexicano de exportación europea en Santo Domingo 2026

Jorge Gómez listo para el hockey sobre césped de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La selección mexicana de hockey sobre césped se encuentra en plena misión de defensa de su título regional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo. Entre sus jugadores se encuentra Jorge Gómez, conocido como “rojo” un experimentado jugador de 25 años que personifica el crecimiento internacional de este deporte en México.

Gómez, quien actualmente milita en el club “Douai” (DHC) de la exigente primera división de Francia, destacó el momento histórico que vive el representativo nacional debido a la exportación de talento hacia el viejo continente.

“Es una selección muy atípica porque es la primera vez que tenemos mucha gente jugando fuera. Tenemos jugadores en Inglaterra, España y muchos en Francia. Eso le da un plus a la selección y poco a poco lo vamos demostrando en el torneo”, señaló el seleccionado, apuntando al trabajo formativo de estados como Baja California, Estado de México y Sonora como la clave de esta generación.

Jorge Gómez de la Selección Mexicana de hockey sobre césped en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ı Foto: Claudia Ruiz

El costo de vivir el sueño europeo

Para “El Rojo”, consolidarse en Europa ha sido un camino de sacrificios desde su salida de México en 2022. Tras cuatro años en el extranjero, el jugador reconoce la dureza de la distancia, aunque prioriza la satisfacción de cumplir sus metas de la infancia.

“Es difícil, mucho tiempo lejos de la familia y adaptarse a culturas; ahora me toca aprender otro idioma. Pero estoy haciendo lo que me gusta. Cuando tenía 10 años, mi sueño era jugar en Europa, hombro a hombro con los mejores del mundo. Descubrí el hockey y la vida me puso en este camino, representar a mi país es lo más lindo”, confesó.

En el ámbito personal, Gómez destacó el rol fundamental que juega su pareja, la destacada sirena olímpica Glenda Inzunza, a quien conoció en sus concentraciones en la Ciudad de México: “Ella sabe lo que se siente todo esto, estar fuera de casa y lejos de la familia. Sabe cómo son las competencias y cómo somos los deportistas; es un gran soporte para mí y un ejemplo a seguir”, afirmó.

Jorge Gómez de la Selección Mexicana de hockey sobre césped en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ı Foto: Claudia Ruiz

Hoja de ruta en Santo Domingo

El camino para el conjunto tricolor no ha sido sencillo. Enmarcado en una exigente fase de grupos de tres partidos, México registra una derrota y una victoria, lo que obliga al equipo a ganar el tercer encuentro para sellar su pase a la siguiente ronda. A esto se suma el reto climatológico de la sede caribeña.

“Venimos de estar en México donde hace calor, pero no se siente la humedad que hay aquí. Es complicado, pero hay que adaptarse rápido para desenvolvernos”, analizó Gómez.

A pesar de enfrentar un notable recambio generacional en la plantilla, el objetivo del equipo mexicano se mantiene intacto: subir a lo más alto del podio. “Las expectativas son que somos campeones, no podemos huir de esa responsabilidad. Con personalidad, actitud y la experiencia que tenemos, hay que llegar a esa final y defender ese título”, concluyó.

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