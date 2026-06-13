El VIDEO de los jugadores de Corea del Sur que fueron captados en un inesperado lugar en Guadalajara

Jugadores de Corea del Sur fueron captados en las calles de Guadalajara.

Corea del Sur tiene a Guadalajara como su ciudad sede durante el Mundial 2026, ya que el combinado asiático jugó su primer partido en el Estadio AKRON y su segundo compromiso también lo llevarán a cabo en la Perla Tapatía. Son Heung-min, la estrella de Corea, fue captado en las calles de la ciudad sede.

El jugador del LAFC asistió a una taquería en Guadalajara para comerse unos tacos dos días después del primer partido de su selección en la Copa del Mundo. Son Heung-min causó revuelo en redes sociales porque llegó como un cliente más al establecimiento, aunque sí con un poco de seguridad para evitar algún inconveniente.

One day you're working peacefully, & the next day you have the mission of being Son Heung Min's bodyguard, a difficult task. 😂



He became a fan of tacos. pic.twitter.com/uwd1eKCnqb — Mari⁷ | ❀༉ (@mari_mavi5) June 13, 2026

Corea del Sur es el próximo rival de México en la Copa del Mundo

Corea del Sur sigue preparando su próximo compromiso en la Copa del Mundo, que será ante uno de los anfitriones del torneo, México, un encuentro que podría definir al líder del Grupo A en caso de que exista un ganador en la cancha del Estadio AKRON.

Los Tigres de Asia se medirán ante la Selección Mexicana el próximo jueves 18 de junio del 2026 en la casa de las Chivas del Guadalajara. El equipo de Javier Aguirre tendrá la baja de César Montes, ya que el defensa del Lokomotiv fue expulsado ante Sudáfrica en el segundo tiempo.

Por segunda vez en tres ediciones, México y Corea del Sur se verán las caras en una Copa del Mundo. La vez pasada fue en Rusia 2018, cuando la victoria de los Tigres de Asia sobre Alemania le dio el pase al Tricolor a los octavos de final del Mundial de la FIFA.

DCO