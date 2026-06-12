Mundial 2026: Guadalajara tendrá concierto gratuito de Maná antes del México vs Corea del Sur

Maná durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La fiesta del Mundial 2026 no sólo se vivirá en las canchas. Guadalajara, una de las sedes de la Copa del Mundo, prepara una celebración especial con un concierto gratuito de Maná, la emblemática banda tapatía que regresará a casa para ponerle música al ambiente mundialista.

La presentación se realizará un día antes del partido entre la Selección Mexicana y Corea del Sur, correspondiente a la fase de grupos del torneo, por lo que se espera la presencia de miles de aficionados nacionales y extranjeros en uno de los sitios más representativos de la Perla Tapatía.

El espectáculo forma parte de las actividades culturales organizadas en torno al Mundial 2026 y busca mostrar la identidad y riqueza musical de Jalisco a los visitantes que llegarán a la ciudad durante la justa futbolística.

¿Cuándo será el concierto gratuito de Maná en Guadalajara?

Maná ofrecerá un concierto gratuito el próximo miércoles 17 de junio en la Glorieta La Minerva, uno de los puntos más emblemáticos de Guadalajara.

El show se desarrollará en la víspera del encuentro entre México y Corea del Sur, programado para el 18 de junio en el Estadio Guadalajara.

Aunque distintos reportes señalan que las actividades comenzarán desde las 19:00 horas, la presentación principal arrancará alrededor de las 21:00 horas. El acceso será completamente gratuito.

Aparten la fecha: 17 de junio, 9:00 p. m., que @manaoficial les dará una inolvidable noche mundialista en la glorieta La Minerva y la entrada es ¡GRATIS! pic.twitter.com/jb1tsClGXY — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 13, 2026

La Minerva será el epicentro de la fiesta mundialista

La Minerva es uno de los símbolos más reconocidos de Guadalajara y tradicionalmente se convierte en punto de reunión para celebrar triunfos deportivos y acontecimientos de gran relevancia. Durante el Mundial 2026, este espacio será escenario de diversas actividades para aficionados y turistas.

El concierto de Maná promete reunir a miles de personas en una noche en la que el futbol y la música se combinarán para darle continuidad al ambiente mundialista que se vive en la ciudad, previo al segundo compromiso de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

Además del concierto de Maná, Guadalajara ha preparado una serie de eventos y festivales para acompañar la celebración de la Copa del Mundo. La intención es ofrecer experiencias culturales y de entretenimiento para los aficionados que visiten la ciudad durante el torneo.

Con ello, la capital jalisciense busca consolidarse como una de las sedes con mayor ambiente durante el Mundial 2026, combinando futbol, música y tradición en una de las fiestas deportivas más importantes del planeta.

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MSL